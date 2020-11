Le comté de LA met en œuvre une commande plus sûre à domicile «  ciblée  » au milieu de la flambée COVID

Au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19, le comté de Los Angeles met en vigueur une nouvelle ordonnance «ciblée» plus sûre à la maison qui entrera en vigueur lundi.

La nouvelle ordonnance, qui est nettement moins restrictive que les verrouillages précédents au printemps, durera trois semaines jusqu’au 20 décembre. Le comté de LA a signalé 4 544 nouveaux cas et 24 décès vendredi, portant la moyenne de 7 jours à 4 751.

L’ordonnance interdit la plupart du temps tous les rassemblements, à l’intérieur ou à l’extérieur, de personnes extérieures à son domicile et met en œuvre de nouvelles restrictions de capacité pour tenter de permettre à certaines entreprises de rester ouvertes. Il existe des exceptions pour les services religieux et les manifestations, qui sont tous deux des droits protégés par la Constitution. Cette décision fait suite à la fermeture anticipée de tous les restaurants, brasseries et établissements vinicoles pour le service de restauration la semaine dernière.

«À ceux qui ont récemment perdu des êtres chers à cause du COVID-19, nous vous adressons des vœux de guérison et de paix», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique. «Avec la récente flambée du COVID-19 dans notre communauté, nous devons prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour réduire le risque de maladie et de décès dû à ce terrible virus et protéger notre système de santé. Ces mesures ciblées sont en vigueur pour les trois prochaines semaines et permettent encore de nombreuses activités essentielles et non essentielles où les résidents sont toujours masqués et distants.

Voici un bref aperçu des nouvelles restrictions:

Rassemblements: Tous les rassemblements publics et privés avec des personnes ne faisant pas partie de votre foyer sont interdits, à l’exception des services religieux et des manifestations, qui sont des droits protégés par la Constitution.

Limites d’occupation dans diverses entreprises; toutes les personnes présentes sur ces sites sont tenues de porter des couvre-chefs et de se tenir à au moins 6 pieds de distance:

Commerce de détail essentiel – 35% d’occupation maximum

Commerce de détail non essentiel (y compris les centres commerciaux intérieurs) – 20% d’occupation maximum

Services de soins personnels – 20% d’occupation maximum

Bibliothèques – 20% d’occupation maximum

Centres de remise en forme fonctionnant à l’extérieur – 50% d’occupation maximum

Musées galeries, zoos, aquariums, jardins botaniques fonctionnant à l’extérieur – occupation maximale de 50%

Mini-golf, cages de frappeurs, courses de karting fonctionnant à l’extérieur – occupation maximale de 50%

Activités récréatives de plein air qui nécessitent toutes un masque facial (sauf pour la natation) et la mise à distance:

Les plages, les sentiers et les parcs restent ouverts; les rassemblements sur ces sites avec des membres extérieurs à votre foyer sont interdits.

Les terrains de golf, les courts de tennis, le pickleball, les champs de tir à l’arc, les parcs de skate, les parcs à vélos et les jardins communautaires restent ouverts aux individus ou aux membres d’un même ménage. Les piscines qui desservent plus d’un ménage ne peuvent ouvrir que pour la natation réglementée avec une personne par couloir.

Les films / événements / défilés de voitures au volant sont autorisés à condition que les occupants de chaque voiture soient membres d’un ménage.

Écoles:

Toutes les écoles et camps de jour restent ouverts et respectent les protocoles de réouverture. Les écoles de la maternelle à la 12e année et les camps de jour avec une épidémie (3 cas ou plus sur 14 jours) devraient fermer pendant 14 jours.

Entreprises / activités non essentielles fermées: