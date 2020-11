Le compte Twitch de Neymar a été banni

in

Photo via Antoine Dellenbach

La superstar du football de renommée mondiale Neymar a été bannie de Twitch.

On ne sait pas pourquoi le compte a été interdit pour le moment, mais l’interdiction a été lancée il n’y a pas si longtemps. C’est la première interdiction de Neymar sur la plateforme.

Neymar a diffusé en streaming le 26 octobre, comme en témoigne son fil Twitter, lorsqu’il est passé en direct tout en jouant Counter-Strike: Offensive mondiale.

La star de l’équipe nationale du Paris Saint-Germain et du Brésil fait du streaming depuis plusieurs mois, jouant à des jeux comme CS: GO et d’autres. Il a un tir assez solide, comme il le fait sur le terrain.

Neymar est impliqué dans le jeu depuis de nombreuses années, exprimant son intérêt pour l’achat d’un League of Legends équipe dès 2017. C’est un joueur légitime.

C’est une histoire en développement, alors restez à l’écoute pour plus d’informations sur l’interdiction.

