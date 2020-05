Le compte Tik Tok d’Amir Siddiqui suspendu et le problème concernant YouTube Vs Tik Tok !!

– Publicité –



Tout commence par une vidéo d’Amir Siddiqui, qu’il a postée sur Instagram. Dans lequel il avait étiqueté certains des célèbres YouTubers, qui rôtissaient des Tiktokers. Il a dit beaucoup de choses dans la vidéo qui n’étaient pas bonnes. Après cela, une nouvelle chose a commencé, connue sous le nom de Youtube vs Tiktok. Tous les torréfacteurs ont commencé à rôtir Amir Siddiqui parce qu’il ne les a appelés que pour le rôtir.

Puis dans ce combat, Carryminati est venu le rôtir. Comme Amir Siddiqui a également mentionné Carryminati dans la vidéo.

YouTube contre Tik Tok

– Publicité –

Dans la vidéo de torréfaction nommée Youtube vs TikTok: The End, Carryminati a tout dit sur Amir Siddiqui et l’a rôti très durement, ce qui n’est pas mal car il est démarré par Amir uniquement.

Après quelques jours, la vidéo de Carryminati a été supprimée par Youtube en raison de la violence et des directives de la communauté.

Après cela, tout a changé. Les gens ont commencé à détester Amor Siddiqui, d’autres vidéos de rôti ont commencé à arriver sur Youtube. Sur Tik Tok, les gens ont également commencé à rôtir Amir. Tout allait contre lui.

Le compte Tik Tok d’Amir Siddiqui suspendu

Après cet Amir Siddiqui, le frère Faisal Siddiqui est entré en scène lorsqu’une vidéo de lui sur Tiktok est venue aux yeux des gens et d’un ministre du BJP. Cette vidéo parlait sérieusement de l’attaque à l’acide contre les femmes. Dans cette vidéo, Faisal jette de l’acide sur une fille parce qu’elle refuse son amour. Après cela, une FIR a également déposé une plainte contre lui et son compte Tik Tok a été interdit en raison de multiples violations des directives communautaires.

Maintenant, ce qui est arrivé au compte d’Amir Siddiqui, le rapport a également déclaré que le conseiller juridique Ali Kaashif Khan a enregistré une objection contre Amir Siddiqui au profit de son client Noor Siddiqui pour avoir publié des remarques dédaigneuses, dénigrantes et vindicatives sur Instagram. La star de TikTok, Amir Siddiqui, a récemment dévoilé sa suspension record et les grognements.

Après cela, Amir a dit qu’il ne savait pas pourquoi son compte était interdit. Lors de son association avec les médias, il a déclaré qu’il ne prévoyait de blesser personne délibérément et qu’il suivait les règles du réseau. Il a également discuté de la vidéo qui est qualifiée de violente. Amir Siddiqui a déclaré que la vidéo en cours est une vidéo piège et qu’elle a été réalisée il y a environ un an.

Il a dit qu’il n’aura jamais l’intention de faire des vidéos d’écriture car il a beaucoup de followers et qu’il ne veut pas avoir une mauvaise influence sur personne.

Donc, le compte du frère a été suspendu à cause de cette vidéo.

– Publicité –