Le compte présumé de « Roblox » de Barron Trump a été trouvé et maintenant Internet veut le sauver

Après la découverte de Barron Roblox compte, autre Roblox les utilisateurs ont rapidement envahi le compte, demandant à le suivre. le Roblox compte, qui a le nom d’utilisateur « JumpyTurtlee », a rapidement sauté dans les adeptes. À l’heure actuelle, il compte actuellement plus de 94 000 abonnés, bien qu’il n’y ait rien sur le compte pour suggérer qu’il appartient à Barron. « Je regarde mon université de héros et mon assassin de démons! » le compte bio lit. « J’essaie si fort de vous suivre en arrière. Je ne peux pas divulguer d’informations personnelles. «

On ne sait pas actuellement où la rumeur a commencé que le compte appartient à Barron, mais les gens se sont tournés vers Twitter avec les nouvelles, en commençant le hashtag # SaveBarron2020. «BRUH REGARDE SUR BARRON TRUMPS ROBLOX. SON BIO AKDJSJAK je sais juste qu’il déteste son père, je le sens dans mes tripes qu’il est en fait une bonne personne « , a déclaré un utilisateur de Twitter. «REGARDEZ-LE ET DITES-MOI QUE JE SUIS FAUX.» Voir aussi L'entraîneur viril Des Hasler `` réaliste '' à propos du Lottoland qui accueillera des matchs dans une saison 2020 remaniée « Je viens de découvrir que barron trump aime kpop, anime ET joue roblox ???? » dit un autre. «Il est l’un de nous, libère-le [sic]. «

Le compte a causé tellement d’activité sur le site qu’il a temporairement fermé. L’officiel Roblox compte a tweeté à propos de la panne, disant: « On dirait que quelque chose ne fonctionne pas bien! Merci d’être patient pendant que nous examinons la question. » Selon leur site de statut, Roblox a connu une «interruption de service partielle». Le problème n’a été résolu que quelques heures plus tard. Voir aussi Voici comment vous pouvez vérifier si votre voiture est BS4 ou BS6

