Le compositeur éternel de DOOM Mick Gordon est en colère contre Bethesda

S’il y a une suite à DOOM Eternal pour terminer la trilogie, il y a fort à parier qu’elle ne figurera pas Mick Gordonc’est encore de la musique. Si vous n’êtes pas familier avec l’homme de NW à cause de tous les éloges qu’il reçoit, Gordon est le compositeur génial derrière la musique vraiment sinistre et métal que vous avez entendue sur le jeu actuel, ainsi que le prédécesseur de 2016. Sa musique pour les deux jeux est autant un personnage que le soldat ou l’un des serviteurs qu’il abat en cours de route. Donc pour beaucoup d’entre nous cette semaine, c’était une nouvelle excitante de voir que nous allions enfin obtenir la bande originale du jeu pour ceux d’entre nous avec l’édition Collector. Sans parler de l’avoir sur les services de streaming et disponible à l’achat dans d’autres magasins plus loin. Mais il semble que ce soit la dernière fois que nous entendons Gordon composer une bande sonore pour Bethesda Softworks ou id Software car il est apparemment en colère contre eux sur la façon dont il a finalement été publié.

Dans le milieu de Godron qui reçoit des éloges, il est apparu sur Twitter qu’il n’était pas fan de la façon dont cela était mélangé. En fait, le mixage final des morceaux n’a pas été fait par lui. Quelqu’un sur Twitter a déclaré qu’il n’aimait pas le mix final de la musique et qu’il s’attendait à mieux de lui. Invitant Gordon à répondre avec « Je n’ai pas mixé ceux-ci et je ne l’aurais pas fait. Vous pourrez repérer la petite poignée de morceaux que j’ai mixés (Meathook, Command and Control, etc…) »

À la suite de cet échange, un article de Reddit a montré un DM entre lui et Godron alors qu’il complimentait son travail, dans lequel Godron a indiqué qu’il doutait qu’il travaillerait à nouveau avec eux. Le tout est en fait assez choquant à entendre, surtout venant d’un travail aussi génial que DOOM Eternal. Habituellement, lorsqu’un compositeur met son empreinte sur une bande sonore, la plupart des studios sont enclins à leur laisser le dernier mot sur la façon dont cela sonne, car ils les ont payés pour faire le travail. Vous entendez rarement du bœuf comme celui-ci entre l’entreprise et l’artiste. Mais il semble que ce soit la dernière fois que nous entendons Gordon mettre ses talents dans la série DOOM, à moins qu’ils ne corrigent quelque chose avec lui.

