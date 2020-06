Le comportement raciste de l’entraîneur de Hawkeye Chris Doyle exposé par d’anciens joueurs, alors que les appels à son limogeage s’intensifient

La chaîne d’émissions de téléréalité de haut niveau de Netflix continue avec Trop chaud pour le manipuler, le dernier d’une tendance de frénésie de plus en plus attirante qui a commencé avec Le cercle et a continué avec L’amour est aveugle. Cette nouvelle émission de téléréalité suit un groupe fluctuant d’une douzaine de célibataires sexy qui se mêlent et flirtent mais – et c’est le test – ne se connectent jamais. S’ils s’embrassent, l’argent est déduit de leur pot global de 100 000 $. Le sexe à part entière est définitivement hors de question, tout comme l’auto-satisfaction. Ceci est une émission de rencontres qui parle tout et, espérons-le, aucune action (ne vous inquiétez pas, voyeurs, car les règles sont enfreintes beaucoup de fois).

contrairement à Le cercle et L’amour est aveugle, Trop chaud pour le manipuler est une affaire vraiment internationale. Des corps chauds de toute l’Amérique, d’Angleterre, d’Irlande, du Canada et d’Australie ont tous été expédiés au Mexique pour un bon moment en sueur. Bien qu’ils puissent tous être de différents endroits, ils parlent tous la même langue d’Instagram, des applications de rencontres. Mais qu’en est-il de l’anglais?

Il s’avère que l’anglais ne ressemble pas beaucoup à l’anglais lorsque vous ajoutez beaucoup d’argot international. Soudain, les filles dans la gaffe sont à la recherche d’un geezer qui est en forme avec une bonne plaisanterie et on ne peut pas les forcer à se déchaîner avec quelqu’un qui est lourd, vous voyez ce que je veux dire? Non, à moins que vous n’ayez déjà grignoté un tas de Love Island.

Si vous ne savez pas pourquoi tant de jeunes femmes chaudes veulent sortir avec des vieillards grincheux (astuce: geezer ne signifie pas geezer au Royaume-Uni), alors ce guide est pour vous. Gardez cela à portée de main pendant que vous vous excitez et peut-être commencerez-vous même à travailler dans certains de ces mots dans votre langue vernaculaire. Prêt? Craquez!

Arsed – Une façon plus vulgaire de dire « je ne peux pas être dérangé »

Exemple: « Je vais vous parler dans un instant. Je ne peux pas être désarçonné. « – Kori (épisode 7)

Plaisanter – Dialogue va-et-vient ludique et plein d’esprit

Exemples: «C’est ce qu’elle et vous décrivez comme des« plaisanteries ».» – Bryce (e6)

« En forme, beau corps, je dois plaisanter. » – Kori (e6)

«Banter est un mot que nous entendons beaucoup ici.» – Matthieu / Jésus (e6)

«À part les plaisanteries, je prends juste la pisse.» – Kori (e6)

« J’ai besoin de quelqu’un qui va me faire des plaisanteries et me faire sentir sexy. » – Chloé (e6)

«Il a beaucoup de plaisanteries.» – Francesca (e7)

Bants – voir « plaisanteries » ci-dessus

Exemples: « Nous avons eu le top bants, quelques verres. « – David (e2)

« Il a une conversation de merde et pas de plaisanteries. » – David (e6)

Bickies – Abréviation de biscuits, qui est définitivement utilisé par euphémisme

Exemple: «Entrez, mon fils, prenez ces bickies. Ayez un grignotage. Goûtez cette tarte aux pommes. »- Harry (e5)

Poubelle – Ce qu’ils appellent des poubelles au Royaume-Uni, donc «jeter» quelqu’un est de l’argot pour le jeter métaphoriquement à la poubelle

Exemple: « De retour à la maison, j’aurais fait quelques trucs coquins avec lui, puis je l’aurais jeté. » – Chloé (e2)

Oiseau – L’équivalent britannique d’appeler une femme sexuellement attirante un « bébé » ou un « poussin » avec toutes les mêmes connotations réductrices

Exemples: «La gaffe est malade. Les oiseaux semblent en forme. »- Kori (e6)

« L’oiseau le plus en forme s’intéresse à moi. » – Kori (e7)

Bavarder – Conversation coquette, semblable à des plaisanteries

Exemples: « Il a une conversation de merde et pas de plaisanteries. » – David (e6)

« Je pensais que je vous ferais visiter, voyez de quoi parle votre chat. Vous dites que vous avez un chat. « – Chloé (e6)

Effronté – Un peu dragueur, un peu coquin

Exemple: « Je pense que je suis assez effronté, et je suis un peu un cacatoès. » – Harry (e1)

Cacatoès – Typiquement en Australie, cela signifie un membre d’un gang qui a été posté comme vigie, mais Harry ne veut probablement pas dire ça? Peut-être que c’est la version australienne de paon (ce qui signifie flashy et vain)?

Exemple: « Je pense que je suis assez effronté, et je suis un peu un cacatoès. » – Harry (e1)

Crack on – Faisons bouger les choses! Essayons encore!

Exemples: « J’aurais apprécié si vous veniez de dire: » Hé, mec « , comme … » Je sais que c’est une merde, mais je veux vraiment m’attaquer à Frankie. « » – Harry (e5)

« Et si nous allons donner à cette autre fissure, nous devons nous promettre quelques choses. » – Harry (e6)

Crikey – Une exclamation australienne qui est un dérivé de crier « Christ! »

Exemple: « Vous dites juste un mot, comme, super fort dans un bar, » Crikey. « Et puis, boum, les filles viennent. » – Harry (e1)

Fantaisie – Etre attiré ou intéressé par les romantiques

Exemples: « Vous savez que j’ai aimé Rhonda dès mon arrivée, non? » – David (e4)

«Je peux dire qu’il aime le pantalon de toi.» – Nicole (e6)

Feck – Une version plus douce du « putain » explicatif utilisé en Irlande

Exemple: « Pour l’amour de Feck. » – Nicole (e5)

En forme – L’argot britannique pour chaud, attrayant, sexy, etc. et n’a pas nécessairement quelque chose à voir avec la forme physique, sauf si vous trouvez des muscles chauds / attrayants / sexy

Exemples: «La gaffe est malade. Les oiseaux semblent en forme. »- Kori (e6)

«Les garçons sont tellement en forme.» – Lydia (e6)

« En forme, beau corps, je dois plaisanter. » – Kori (e6)

« L’oiseau le plus en forme s’intéresse à moi. » – Kori (e7)

Gaffe – Une maison ou une maison, donc dans ce cas le complexe de luxe Casa Tau

Exemple: «La gaffe est malade. Les oiseaux semblent en forme. »- Kori (e6)

Type – Aux États-Unis, cela signifie un vieil homme grincheux; au Royaume-Uni, cependant, cela signifie un mec plutôt masculin!

Exemples: «Ce n’est pas mon type habituel, mais sa personnalité vaut vraiment la peine d’en savoir plus. Juste au cas où il serait un geezer déguisé. »- Chloé (e5)

« Je veux un geezer, mais il pourrait être un geezer déguisé, et je devrais peut-être juste voir au-delà. » – Chloé (e6)

« Un peu de geezer? » – David (e6)

Monter – S’entendre

Exemple: « De toute évidence, nous allons de l’avant. » – Kori (e6)

Innit – Une façon encore plus courte de dire « n’est-ce pas? » ou, dans le cas du coup, « n’est-ce pas? »

Exemple: «À la fin de la journée, j’ai économisé de l’argent à certaines personnes, non?» – Kori (e7)

Muggy – Quelqu’un vous trompe, vous trompe, vous trompe

Exemples: « Je me sens complètement gêné, Kori, pour être honnête. » – Chloé (e7)

« Si vous voulez le voir comme lourd, c’est lourd. » – Kori (e7)

Nan – Une grand-mère

Exemple: «Je suis sûr que je peux garder mes jambes fermées pendant 100 km. Si je suis tenté, je dirai: «Pense à ton nan!» »- Chloé (e1)

Palapa – Pas d’argot, juste ce que Lana appelle l’endroit où elle ratate les célibataires; c’est une structure ouverte avec un toit de chaume

Exemple: «Maintenant, je dois vous demander de vous diriger vers la palapa.» – Lana (e1)

Pas – Un terrain délimité et prêt à jouer au soccer, au cricket ou au hockey — donc, comme un terrain

Exemple: « Peut-être jouer sur le même terrain, mais des ligues différentes, mon frère. » – Kelz (e5)

Opossum – Un terme d’affection en Australie, un peu comme «miel» ou «bébé» mais inspiré par ces bestioles aux yeux perçants

Exemples: «Quoi de neuf, petit vilain opossum?» – Harry (e1)

« Je suis un briseur de règles. Francesca est un petit opossum méchant. « – Harry (e2)

Propre mort – Une façon de transmettre directement, sans intensité BS

Exemple: « Imaginez si c’était, comme, du vrai sexe mort aussi. » – Chloé (e2)

Fusée – Francesca a deviné à droite, car cela signifie une femme chaude

Exemple: « Fusée. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es comme, fusée. Hors de ce monde. »- Kori (e7)

Rugueux et prêt – Non poli, non raffiné, etc.

Exemple: «Les gars d’Essex sont un peu durs et prêts.» – Chloé (e5)

Baiser – Avoir des relations sexuelles avec; et aussi stupide que ce mot puisse paraître aux Américains, il était autrefois considéré comme assez vulgaire au Royaume-Uni

Exemples: « Sortir avec un mec du monde extérieur, ce serait juste un baiser. » – Chloé (e2)

« Je rêve de baiser tout le monde dans la maison. » – Chloé (e5)

Snaked – Trahir ou poignarder dans le dos

Exemple: « Si vous pensez que je vous ai serpenté, c’est quelque chose qui vous accompagne. » – Kelz (e5)

Prendre la pisse – Pour taquiner, se moquer ou plaisanter avec

Exemples: « Lana, tu prends vraiment la pisse. » – Harry (e2)

«À part les plaisanteries, je prends juste la pisse.» – Kori (e6)

Courant Trop chaud pour le manipuler sur Netflix