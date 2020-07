Le comportement étrange du champ magnétique terrestre sur l’Atlantique Sud remonte à 11 millions d’années

Cette carte montre la Terre actuelle et les écarts du champ magnétique de la planète. Les écarts importants sont représentés en jaune-orange, tandis que les petits écarts sont en bleu. La star est située sur l’île Sainte-Hélène. (Crédit d’image: Yael Engbers / Université de Liverpool)

Un comportement étrange du champ magnétique terrestre sur la région de l’Atlantique Sud peut être retracé il y a 11 millions d’années, et il est peu probable qu’il provoque une inversion imminente du champ magnétique terrestre, selon une nouvelle étude.

L’anomalie de l’Atlantique Sud est un point faible du champ magnétique terrestre, qui protège la planète des fortes doses de vent solaire et de rayonnement cosmique. Cette anomalie existe parce que la ceinture de rayonnement interne de Van Allen de la Terre se rapproche le plus de la surface de la planète, provoquant une augmentation du flux de particules énergétiques. À son tour, cette anomalie provoque également des perturbations techniques dans les satellites et les engins spatiaux en orbite autour de la Terre.

Des chercheurs de l’Université de Liverpool en Angleterre ont étudié les roches ignées ou volcaniques de l’île de Sainte-Hélène, située dans l’anomalie de l’Atlantique Sud. Les enregistrements du champ magnétique terrestre sont conservés dans des roches ignées, offrant une vue détaillée de l’histoire magnétique de la planète.

« Notre étude fournit la première analyse à long terme du champ magnétique dans cette région datant de plusieurs millions d’années », a déclaré Yael Engbers, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « Il révèle que l’anomalie du champ magnétique dans l’Atlantique Sud n’est pas ponctuelle, des anomalies similaires existaient il y a huit à 11 millions d’années. »

Les chercheurs ont étudié les roches de 34 éruptions volcaniques survenues à Sainte-Hélène il y a entre 8 et 11 millions d’années. Lorsque les roches volcaniques se refroidissent, de petits grains d’oxyde de fer qu’ils contiennent sont magnétisés, préservant la direction et la force du champ magnétique terrestre à ce moment et à cet endroit.

Les lignes de champ magnétique terrestre vont du sud au nord. Les enregistrements géomagnétiques des roches montrent que le champ magnétique à Sainte-Hélène a pointé dans différentes directions au cours des éruptions passées. Cela suggère que le champ magnétique dans cette région est instable depuis des millions d’années.

Le champ magnétique terrestre change de force et de direction au fil du temps. On pense que ces fluctuations peuvent éventuellement déclencher une inversion du champ magnétique terrestre. Cependant, étant donné que le champ magnétique dans la région de l’anomalie de l’Atlantique Sud est instable depuis plusieurs millions d’années, il n’est probablement pas associé à une telle inversion imminente, selon le communiqué.

« Il soutient également des études antérieures qui suggèrent un lien entre l’anomalie de l’Atlantique Sud et des caractéristiques sismiques anormales dans le manteau le plus bas et le noyau externe », a déclaré Engbers dans le communiqué. « Cela nous rapproche de lier directement le comportement du champ géomagnétique aux caractéristiques de l’intérieur de la Terre. »

Leurs conclusions ont été publiées le 20 juillet dans les Actes de la National Academy of Sciences.

