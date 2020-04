Le commissaire congédié de la XFL, Oliver Luck, poursuit Vince McMahon

Président de la WWE Vince McMahon a fait tellement de manchettes la semaine dernière pour les manigances entourant la WWE qu’il est facile d’oublier que sa deuxième tentative de lancement d’une ligue de football alternatif s’est également écrasée et brûlée. Mais contrairement aux lutteurs et aux talents des coulisses de la WWE qui ont été licenciés ou mis en congé par des dizaines alors que la WWE a déclaré un dividende en actions de 9,4 millions de dollars pour les investisseurs et annoncé 500 millions de dollars de réserves en espèces, l’ancien commissaire de la XFL Oliver Luck a les ressources pour lutter contre les pratiques de McMahon. Luck poursuit Vince McMahon pour licenciement abusif après la cessation des activités de la XFL et la mise en faillite du chapitre 11 le 13 avril 2020.

Le procès de Luck prétend que Luck a rempli ses obligations en tant que commissaire XFL et prétend qu’il a été licencié à tort, ce qui est intéressant car cela implique que Luck a été licencié pour un motif valable. McMahon, quant à lui, affirme qu’il avait « de bonnes raisons » de licencier Luck, ce qui sera vraisemblablement révélé dans sa réponse juridique à la poursuite. Bien sûr, la définition de Vince de la cause inflammable de Vince a varié au fil des ans.

Nous devrons attendre et voir comment celui-ci se déroulera. La chance veut que McMahon paie au moins une partie de son contrat restant. Pourtant, comme les événements récents de la WWE l’ont montré, il n’y a qu’une seule classe de personnes que Vince McMahon est intéressé à payer, et ce sont les actionnaires, un groupe qui comprend lui-même. Vince a réduit ses pertes et a plié la XFL malgré une première semaine relativement réussie avant que la pandémie de coronavirus ne ferme les sports en direct. Non pas parce que la ligue était sûre d’être morte dans l’eau une fois le retour des sports en direct, mais parce qu’il ne le voyait plus comme un pari sûr pour des contrats de télévision lucratifs. Il sera intéressant de voir comment cette bataille se déroule pour le président de la WWE, et aussi d’apprendre le drame juteux derrière la décision de Vince en premier lieu.

Le poste de Fired Commissaire XFL Oliver Luck est Suing Vince McMahon est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.