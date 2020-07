Le commandant de la police du Met défend des officiers qui ont attaqué la maison d’un garçon de 12 ans jouant avec un pistolet jouet dans sa propre maison

Un commandant de la police métropolitaine a défendu les policiers qui ont fait irruption dans la maison d’un garçon de 12 ans à Camden, au nord de Londres, et l’ont arrêté pour avoir joué avec un pistolet jouet.Une équipe d’officiers avec des chiens renifleurs a fait une descente au domicile de Kai Agyepong et sa mère, le 17 juillet, à la suite d’un appel d’un membre du public selon lequel ils avaient vu un homme noir tenant une arme à feu à travers la fenêtre d’une maison, mais ce qui était censé être une arme à feu était en fait un pistolet à plombs BB, complet avec un curseur bleu qui le distingue d’une arme authentique.La lettre d’information a coupé à travers le bruit Kai jouait sur le canapé à côté de sa mère alors qu’elle travaillait sur son ordinateur portable.Les agents ont agi conformément aux attentes » Le commandant Kyle Gordon, le Met’s plomb pour les armes à feu, a déclaré: « Il y a eu un certain nombre de fusillades très médiatisées à Londres ces derniers mois où des membres du public ont été blessés. » Comme le public s’y attendrait à juste titre, nous prenons au sérieux chaque rapport sur une arme à feu afin de protéger notre communauté s. «Les agents participant à des rapports comme celui-ci doivent les traiter comme authentiques jusqu’à ce qu’ils puissent vérifier si une arme à feu réelle est présente ou non.» Sur la base des informations dont ils disposaient, les agents ont agi conformément à leur formation et à mes attentes, permettant l’incident à conclure aussi rapidement et en toute sécurité que possible. »Des agents de la police métropolitaine ont effectué un raid en réponse au pistolet jouet (Photo: Dan Kitwood / Getty Images) Le commandant Gordon a déclaré qu’il avait vu la vidéo portée sur le corps enregistrée par la police du et a déclaré qu’il était «satisfait» du professionnalisme des agents – ainsi que de la façon dont ils avaient expliqué aux résidents ce qui se passait. Kai a été immédiatement arrêté par les agents dès qu’il a été établi qu’il n’y avait pas d’arme à feu dans la maison. Complètement violé «Le journaliste a eu raison de nous appeler et nous encouragerions les autres qui voient des armes similaires à faire de même», a-t-il dit. Cependant, les événements de la mère de Kai, même à gauche, se sentent «totalement violés». Agyepong, qui a également deux filles vivant à la maison âgées de 16 et 23 ans, a déclaré: « Dans mon esprit, il n’était pas question qu’ils allaient nous tirer dessus. » Leurs armes ont été tirées de telle sorte qu’elles pointaient leurs fusils sur moi et mes enfants. » Elle a poursuivi en disant qu’elle croyait que son fils Kai avait «sans aucun doute» été profilé racialement par des officiers, qui, selon elle, ont jeté «toutes les ressources sauf un hélicoptère» lors de l’incident. En plus des officiers armés et de l’unité canine, il y avait deux fourgonnettes de PC ordinaires et une ambulance en attente.Après avoir été montré que l’arme était en fait un jouet, la police a continué à effectuer une fouille complète des locaux, ce que Mme Mme Agyepong Mme Agyepong a déclaré que le Met avait expliqué l’incident en disant que les membres de gangs âgés laissent souvent des couteaux et des armes à feu avec des garçons plus jeunes dans l’espoir qu’ils seront moins susceptibles d’être découverts. L’incident. Elle a déclaré: «C’était très, très humiliant mais plus que cela, pour moi et mes enfants, c’était terrifiant.» Reportage supplémentaire de Press Association

