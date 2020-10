Le commandant de la mission Crew-1 SpaceX de la NASA rejoindra l’US Space Force: rapport

Si tout se passe comme prévu, le Force spatiale américaine aura bientôt son premier membre de service en orbite.

Selon SpaceNews , Le colonel de l’US Air Force et astronaute de la NASA Michael Hopkins est le commandant de la mission Crew-1 de quatre personnes actuellement prévue pour le lancement de la Station spatiale internationale sur une capsule SpaceX Crew Dragon le 14 novembre. Il prévoyait déjà de passer de l’Armée de l’Air à la Force Spatiale, et maintenant la direction de la Force Spatiale espère le mettre en service lors d’une cérémonie en orbite.

« Si tout se passe bien, nous cherchons à le faire entrer dans la Force spatiale depuis la Station spatiale internationale », a déclaré le général John « Jay » Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force. selon le rapport SpaceNews .

le Sénat approuvé son transfert en juillet. Hopkins deviendra le premier astronaute de la NASA dans le Force spatiale ; l’armée est un canal régulier de recrutement d’astronautes et le corps de la NASA comprend des membres retraités ou actifs de la plupart des branches militaires de longue date.

«L’US Space Force, en tant que nouveau service militaire, a hâte de contribuer à cet héritage», a déclaré Catie Hague, porte-parole du général Raymond, à Space News, ajoutant que la NASA et la Space Force collaboraient pour façonner un cérémonie en orbite pour marquer le transfert de Hopkins.

Accompagnant Hopkins sur son Lancement de SpaceX seront les astronautes de la NASA Victor Glover et Shannon Walker et l’astronaute japonais Soichi Noguchi. Le quatuor passera six mois dans l’espace en tant que première mission à part entière avec équipage que la société lance en orbite.

SpaceX est l’une des deux sociétés ayant des contrats avec la NASA pour faire voler des astronautes à destination et en provenance de la Station spatiale internationale. L’autre société est Boeing, qui fera voler des astronautes sur son propre vaisseau spatial Starliner. Le premier vol en équipage de SpaceX, la mission Demo-2, a lancé deux astronautes sur un vol de quatre mois en mai.

