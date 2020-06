Le comité judiciaire de la Chambre exige aujourd’hui une réponse du PDG d’Apple, Tim Cook, et de trois autres PDG

Big Tech est attaqué par le Congrès. Et maintenant, selon Axios, les enquêteurs antitrust de la Chambre donnent Apple, Alphabet, Amazon et Facebook jusqu’à aujourd’hui (dimanche 14 juin) pour répondre aux enquêteurs s’ils vont témoigner dans le cadre de l’enquête du Comité judiciaire sur la concurrence dans l’industrie technologique. Axios a pu consulter les lettres envoyées par le House Judiciary Committee aux sociétés de technologie susmentionnées à la recherche de documents et de réponses auprès du PDG de chaque entreprise. Le comité souhaite tenir une audition avec chaque PDG en juillet.

Les politiciens veulent proposer de nouvelles lois antitrust visant les entreprises technologiques



La Maison joue au hardball avec ces géants de la technologie. Les lettres mentionnent que le comité pourrait émettre des assignations à comparaître afin de contraindre les témoins et la production de documents si les entreprises ne se conforment pas. Le président du sous-comité antitrust, David Cicilline (RI-D), a déclaré: « Ce sont des documents qui sont essentiels pour mener à bien notre enquête bipartite en cours sur le marché numérique. C’est le processus approprié pour garantir leur production. » Ces documents comprennent des documents que les entreprises technologiques ont déjà produites pour d’autres enquêtes et des documents produits en interne.

Voir aussi L'entraîneur des Souths Wayne Bennett fait face à une amende de l'unité d'intégrité de la LNR Les membres du comité judiciaire de la Chambre veulent des documents et des réponses des PDG des technologies

Les politiciens ont cherché à développer de nouvelles lois antitrust. Des entreprises technologiques comme Google ont été accusées d’avoir un monopole dans les secteurs de la recherche et de la publicité en ligne. Et certains fabricants de téléphones disent que Google les oblige à équiper leurs téléphones du navigateur Chrome et de la recherche Google s’ils souhaitent obtenir une licence pour la version Android de Google. Vous vous souvenez peut-être qu’en juillet dernier, le sous-comité antitrust de la Chambre et le président Cicilline a discuté avec des dirigeants d’Apple, d’Amazon, de Facebook et de Google de la concurrence dans le secteur technologique.

Apple est attaqué pour la façon dont il mène ses activités dans l’App Store. La soi-disant taxe Apple permet à l’entreprise de réduire de 30% les achats intégrés qui sont enregistrés sur la propre plateforme App Store d’Apple. Et comme Apple n’autorise pas les utilisateurs d’iOS à charger des applications, certains politiciens et cadres techniques se plaignent qu’Apple viole les lois antitrust. L’an dernier à cette époque, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’entreprise n’est pas un monopole. Il a souligné que bien que la société détienne 30% à 35% du marché américain des smartphones, il dit qu’Apple n’est pas trop grand et n’a pas besoin d’être divisé en unités plus petites.

Les commentaires de Cook l’année dernière n’ont pas abordé d’autres tactiques d’intimidation qu’Apple pourrait être coupable d’avoir commises. En septembre dernier, Tile s’est plaint qu’Apple avait cessé de vendre ses produits de suivi et « paralysé » ses capacités de suivi de localisation dans iOS. Pas par coïncidence, Apple est censé présenter son propre produit AirTags concurrent cette année, peut-être dès la semaine prochaine lorsque la WWDC démarrera. Et le fondateur du streamer de musique Spotify, Daniel Elk, a accusé Apple l’année dernière d’avoir un avantage injuste. En raison de la «taxe Apple» de 30%, Spotify n’est pas sur un pied d’égalité dans l’App Store avec Apple Music d’Apple. Les options de Spotify sont de s’attaquer à la taxe de 30% et de laisser les utilisateurs iOS la payer, ou de prendre un coup dans ses marges. Le plus grand streamer de musique au monde a opté pour le premier, ce qui le place dans une position concurrentielle défavorable avec Apple Music dans l’App Store.

Mais comme Apple l’a lui-même souligné il y a un an, la «taxe» qu’elle facture Spotify s’élève à 15% (et non 30%) sur seulement 680 000 clients. Ce sont des membres Spotify qui sont passés du service gratuit financé par la publicité à un abonnement premium à l’aide du système de paiement intégré (iAP) d’Apple entre 2014 et 2016. La «taxe» de 30% tombe à 15% par an après la première année. Et ceux qui passent au service premium de Spotify à partir de son niveau gratuit après 2016 ne pouvaient plus payer leur abonnement dans l’App Store, évitant ainsi la taxe Apple de 30%.