Le comité de protestation de la Bundesliga réduit la peine

Le LASK a récupéré deux points sur la table verte. Le comité de protestation de la Bundesliga de football a réduit de six à quatre points la déduction de points en raison de la mise en place d’un entraînement d’équipe interdit pendant la pause de Corona lundi soir. Troisième du classement, Linz n’est qu’à deux points du deuxième Rapid – et huit du leader Salzburg. Selon des rumeurs, le LASK voudrait également faire appel de cette décision.

Le Sénat 1 a sanctionné fin mai le LASK avec la déduction de six points et une amende de 75 000 euros. L’amende demeure, mais la manifestation de Linz a été partiellement suivie en présence de représentants du club. Au lieu de six, quatre points sont désormais déduits du club après le partage des points pour le groupe maître. En cas d’abandon prématuré du championnat, la déduction de six points reste pour le vainqueur de la passe de base.

Le jury a déclaré dans son raisonnement que « le résultat est une violation de l’article 111a du code de compétence de l’ÖFB (règles du fair-play) », a annoncé lundi la ligue. « Cependant, les différentes valeurs des points dans le tour de base et le tour final devaient être prises en compte. En conséquence, la déduction des points pour le tour final a été réduite. »

Le LASK avait initialement signalé une déduction de douze points avant la division des points dans le jugement de première instance du 28 mai. Selon la ligue, cela a été présenté comme une sanction de six points, qui doit être appliquée avant et après la division des points à la fin du tour de base.

LASK: Rendez-vous possible jusqu’à la fin de la saison

Lundi soir, les résidents de Linz n’ont fait aucun commentaire sur la réduction de la peine – il n’était pas clair non plus s’ils iraient au tribunal d’arbitrage neutre permanent. Le club dispose de quatre semaines à compter de la livraison de la version longue du jugement du jury, qui est attendue d’ici la fin de la semaine. Selon les informations de Ciel le LASK continuera de protester contre cette décision.

Avec la décision du jury présidé par Andreas Grundei, le processus décisionnel interne de l’association au sein de la Bundesliga est achevé. Le Tribunal arbitral neutre permanent déciderait alors en tant que tribunal arbitral au sens du Code de procédure civile autrichien (ZPO) – environ une semaine après la réception du procès.

Si le LASK faisait usage de cette possibilité, il y aurait un point d’interrogation derrière la table finale du groupe maître à la fin de la saison le 5 juillet. Avant même que l’Europacup autrichienne ne débute près de l’UEFA le 3 août, cela pourrait être serré si tout le laps de temps était épuisé. Quatre manches sont encore en suspens dans la première division jusqu’à la fin de la saison. Mercredi, le LASK sera l’invité du TSV Hartberg.

Table du groupe maître (réduction de pénalité déjà prise en compte!)