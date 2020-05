Le comédien et la star de Mighty Wind Fred Willard sont morts à 86 ans / Film

Après le décès de Jerry Stiller la semaine dernière, le monde a malheureusement perdu un autre brillant talent comique.

Fred Willard, une star de la comédie de longue date avec des racines de divertissement remontant à 1960 et surtout connu pour ses rôles dans Christopher Guest films fictifs tels que Un vent puissant, le meilleur du spectacle, et Pour votre considération, est décédé à 86 ans.

Jamie Lee Curtis, mariée au réalisateur Christopher Guest, a été la première à annoncer la mort de Fred Willard:

Quelle chance nous avons tous pu profiter des cadeaux de Fred Willard. Il est maintenant avec sa Mary manquée. Merci pour les profonds rires du ventre M. Willard. Best in Show (7/11) Movie CLIP – Judging the Hounds (2000) HD https://t.co/wPrbk9VjWI via @Youtube – Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 16 mai 2020

Curis et Guest ont dû être parmi les premiers à apprendre son décès, car Pierre roulante a fait un suivi pour confirmer auprès du représentant de Fred Willard que l’acteur était bel et bien décédé de causes naturelles, moins de deux ans après la mort de son épouse Mary.

Après être né et élevé dans l’Ohio, Fred Willard est diplômé du Kentucky Military Institute et a servi dans l’armée américaine en Allemagne avant de se lancer dans la comédie avec un collègue comédien. Vic Grecco. Les deux se sont produits en duo bien nommé Willard & Grecco à New York et a trouvé un bon nombre de succès en visitant le pays. Ils ont même fait des apparitions sur The Dean Martin Show, The Smothers Brothers Comedy Hour, et The Tonight Show. Mais le duo se dissout en 1968.

Fred Willard a retrouvé le succès de la comédie avec un autre groupe de comédie après avoir joué à Second City à Chicago. Avec George Memmoli, Michael Mislove, Bill Saluga, et Patti Deutsch, Willard a fondé la Ace Trucking Company, une troupe de sketch et de comédie improvisée qui a joué sur The Tonight Show avec Johnny Carson plus de 50 fois, ainsi que The Ed Sullivan Show, This is Tom Jones, et Le spectacle de Mike Douglas.

Tout au long de sa carrière, qui s’étend sur plus de 60 ans, Willard est apparu dans des émissions telles que Get Smart, The Bob Newhart Show, Laverne & Shirley, Sirota’s Court, The Love Boat, Murder, She Wrote, The Golden Girls, Married… with Children, The Ben Stiller Show, Friends, Family Matters, Roseanne, Step by Step, The Simpsons, Saturday Night Live, Mad About You, Ally McBeal, Family Guy, That 70s Show, MadTV, Everybody Loves Raymond, King of the Hill, Pushing Daisies, Community, Comedy Bang! Bang !, nouvelle fille, famille moderneet bien plus encore.

Au cinéma, Willard a également connu une belle carrière, non seulement il est apparu dans les films de fiction de Christopher Guest, mais il a également eu des rôles de soutien dans Amusez-vous avec Dick et Jane (1977), Roxanne, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, The Wedding Planner, American Wedding, Harold & Kumar Go to White Castle, Monster House, WALL-E, où il a joué le premier personnage de Pixar en direct, et bien sûr, Présentateur: La légende de Ron Burgundy et la suite Présentateur 2: La légende continue.

Willard semblait être en bonne santé dans les années 80, et il a même un rôle récurrent dans la prochaine série de comédies de Netflix Force spatiale, où il jouera le père de Steve Carell. Curieusement, Willard a déjà joué dans un téléfilm raté appelé Force spatiale, qui est devenu la prémisse d’un croquis sur Jimmy Kimmel Live après que Donald Trump a annoncé la création d’une véritable force spatiale sanctionnée par le gouvernement américain. Depuis lors, Willard a fait des apparitions fréquentes en tant que personnages égarés inspirés par les titres de la semaine.

Tout au long de sa carrière au cinéma et à la télévision, Willard a souvent été appelé à jouer des commentateurs télévisés, des officiers militaires et des pères et grands-pères farfelus. Un maître de la comédie d’improvisation, il a toujours été une présence amusante dans n’importe quel projet sur lequel il travaillait. C’est vraiment une perte pour le monde du divertissement, et il nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille pendant cette période. Repose en paix.

