Le comédien et animateur de télévision Des O’Connor décède à 88 ans

L’artiste Des O’Connor est décédé à l’âge de 88 ans, a confirmé son agent.L’humoriste, chanteur et animateur de télévision est décédé samedi des suites d’une chute à son domicile dans le Buckinghamshire il y a un peu plus d’une semaine. était surtout connu pour avoir accueilli Take Your Pick ainsi que Countdown et pour son amitié avec Morecambe et Wise.En reconnaissance pour sa carrière dans le divertissement, il a reçu en 2008 un CBE de la reine.L’artiste vétéran Des O’Connor avec son CBE à Buckingham Palace, Londres en 2008 (Photo: Johnny Green / PA Wire) Une déclaration de son agent disait: «C’était une joie de travailler avec – il était talentueux, amusant, positif, enthousiaste, gentil et totalement professionnel. la vie, et considéré l’enthousiasme presque aussi important que l’oxygène. Il adorait sa famille – ils étaient tout pour lui. »M. O’Connor laisse derrière lui sa femme Jodie, leur fils Adam, et ses quatre filles, Karin, TJ, Samantha et Kristina. Tellement aimé l’artiste vétéran Des O’Connor (au centre) avec Eric Morecambe (à gauche) et Ernie Wise (à droite) (Photo: PA Archive / PA Wire) Son agent a déclaré dans un communiqué: «C’est avec une grande tristesse que je confirme que Des O’Connor est décédé hier (samedi 14 novembre) «Il avait été admis à l’hôpital il y a un peu plus d’une semaine, à la suite d’une chute à son domicile dans le Buckinghamshire. Il se remettait bien et était de bonne humeur, visité par sa famille – conformément aux règles de verrouillage de l’hôpital – et avait hâte de rentrer chez lui. « Malheureusement, hier soir, son état s’est soudainement détérioré et il a dérivé paisiblement dans son sommeil. » Son agent a ajouté: « Le monde de Jodie est brisé, elle et les filles d’Adam et Des souffrent plus que vous ne pouvez l’imaginer. » Des était l’artiste ultime. Il adorait être sur scène – divertir un public en direct. «Il a toujours dit que le son du rire était comme le son de la musique céleste. «Il a eu une fabuleuse carrière télévisuelle internationale, présentant ses propres émissions de télévision aux heures de grande écoute pendant plus de 45 ans. Sur scène, il a joué dans presque tous les grands lieux du monde. »Des hommages ont afflué pour Des O’Connor (Photo: Ron Howard / Redferns) L’un des meilleurs hommages a afflué pour la légende de la télévision du monde du divertissement. Jonathan Ross a tweeté: «RIP Des O’Conner. C’était un formidable polyvalent du show-biz et son soutien et son amour du talent de la comédie m’ont inspiré. Il nous manquera. »Melanie Sykes, qui a animé Today With Des And Mel aux côtés d’O’Connor, a déclaré que c’était« une éducation et un privilège de travailler avec lui ». Elle a écrit sur Instagram:« Des avait les mains les plus douces de qui que ce soit. Je me suis jamais rencontré et le cœur le plus gentil. «Il avait du talent dans chaque fibre de son être et était têtu comme un mulet. Il était le billet complet en tant qu’ami et collègue. « Ce fut une éducation et un privilège de travailler avec lui … Darling Des, vous nous manquerez à jamais. » L’artiste vétéran Des O’Connor avec ses filles (de gauche à droite) Samantha et Karen , épouse Jodie, son fils Adam, 4 ans, et sa fille Kristina, recevant son CBE au palais de Buckingham, Londres (Photo: Johnny Green Provider / PA) L’actrice d’EastEnders Emma Barton a décrit Des O’Connor comme une «légende absolue» dans un tweet. Le présentateur de Gear Paddy McGuinness a tweeté: «Une si triste nouvelle. Des O’Connor n’avait jamais peur de rire de lui-même et cela faisait partie de son charme. Que ce soit Eric Morecambe qui le ridiculise, ou Freddie Starr détruisant son studio, Des rigolait toujours. Une autre partie de mon enfance a disparu. RIP Des O’Connor « . Gyles Brandreth a décrit Des O’Connor comme le » professionnel ultime « . Dans un tweet, il a écrit: » Des O’Connor était un homme tellement gentil, gentil. Le professionnel ultime, un artiste impeccable, habile, stylé, autodérudatif, amusant d’être avec, agréable à savoir. Un des meilleurs. RIP Des – un privilège et un réel plaisir de vous avoir connu. Merci pour le plaisir ».

Jane Trois histoires pour frémir - Jane O'Connor - Livre 6-9 ans - Occasion - Etat Correct - Livre Bibliothèque, tampon intérieur, Couvert - Folio Benjamin GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.