Le code source de l’application Covid Tracker Ireland se mondialise avec un projet Linux

L’initiative de santé publique de la Linux Foundation a choisi l’application Covid Tracker Ireland comme l’un de ses deux premiers projets Covid-19 open source. À partir d’un rapport: Depuis son lancement, plus de 1,3 million de personnes ont téléchargé l’application Covid Tracker Ireland, qui a été développée pour aider à suivre la propagation future du coronavirus. Désormais, l’application a été choisie comme l’un des deux premiers projets de recherche de contacts open source par la nouvelle initiative Linux Foundation Public Health (LFPH). Nearform, la société basée à Waterford qui a développé l’application avec le HSE, est devenue l’un des sept membres premium de l’initiative, avec Cisco, Doc.ai, Geometer, IBM, Tencent et VMware. Sous le nom de projet «Covid Green», le code source de l’application irlandaise est mis à la disposition d’autres autorités de santé publique et de leurs développeurs à travers le monde pour utilisation et personnalisation. Dans le cadre de l’accord, Nearform gérera le référentiel de code source sur GitHub. Dans son annonce, la LFPH a souligné le taux d’adoption «extraordinairement élevé» de l’application Covid Tracker Ireland.