Le code caché suggère l’intégration de l’Assistant pour Fitbit Versa 2; la montre coûte 50 $ pour la fête des pères

Novembre dernier Alphabet, le parent de Google, a annoncé qu’il achetait Fitbit pour 2,1 milliards de dollars dans un accord qui n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire. La montre intelligente Fitbit Versa 2 est équipée d’une prise en charge de l’assistant numérique Alexa d’Amazon. Bien que la montre possède un microphone, elle ne peut pas ouvrir Alexa en prononçant un mot clé. Et bien qu’il puisse vous indiquer la météo, aider à contrôler les appareils intelligents à la maison ou régler les minuteries, le manque d’un haut-parleur sur la Versa 2 signifie que vous devrez lire les réponses d’Alexa à partir de l’écran Versa 2.

Google pourrait inclure l’intégration de Google Assistant sur la Fitbit Versa 2

Selon un rapport publié au Royaume-Uni après l’annonce par Google de l’achat de Fitbit, ce dernier avait approché Google sur l’autorisation de la Versa 2 smartwatch pour exécuter l’omniprésent Assistant Google. Le rapport a déclaré que Google était « moins disposé qu’Amazon à y parvenir ». Mais 9to5Google note que le gang de Mountain View a peut-être changé d’avis. Les chaînes de code trouvées dans l’application Fitbit pour Android décrivent un moyen d ‘«activer (Google) Assistant» pour la montre qui est similaire à la façon dont Alexa est configurée sur la Versa 2. Une autre chaîne de code dit: «Vous ne pouvez en avoir qu’une assistant actif à la fois et vous pouvez toujours passer à un autre fournisseur. » Cela semble indiquer que même avec Google Assistant intégré, Alexa ne disparaîtra pas, même si un seul assistant peut être utilisé à la fois.

Voir aussi Rise and Shine: ce que vous devez savoir avant l'ouverture de l'ASX Google ajoutera-t-il l’intégration de l’Assistant au Fitbit 2?

Google pourrait ajouter l’intégration de l’Assistant à la Versa 2 pour marquer la clôture de l’acquisition. Actuellement, la Versa 2 est plus proche des services non Google. Par exemple, une compétence Alexa sur la Versa 2 permet aux utilisateurs de la montre de demander leurs dernières statistiques par la voix. Et la smartwatch dispose d’une application Spotify qui rivalise avec YouTube Music de Google tandis que Fitbit Pay est en concurrence avec le service de paiement mobile Google Pay.

Même si Google Assistant devient disponible sur le Fitbit Versa 2, il est peu probable que les utilisateurs arborent trop de capacités différentes. Cela marquera un départ majeur pour Google, car Assistant n’a jamais été trouvé sur une montre intelligente non-Wear OS. La question la plus importante est que ce sera l’année où Google lancera enfin une smartwatch Pixel? En 2019, la société a acheté la propriété intellectuelle de la société de montres intelligentes Fossil pour 40 millions de dollars que Google a initialement rejetée. Mais la transaction n’a pas conduit Google à lancer une Pixel Watch et il s’est avéré que Google a fait l’achat afin que 20 ingénieurs Fossil rejoignent l’équipe Wear OS. L’IP achetée par Google était liée à la technologie de la smartwatch hybride. Une montre intelligente hybride ressemble à une montre-bracelet traditionnelle avec les capacités d’une montre intelligente. La nouvelle technologie que Google a achetée s’appelle « Diana » pour la combinaison du numérique et de l’analogique.

En janvier 2019, Google a déposé un brevet qui permettrait à un utilisateur de contrôler sa Pixel Watch à l’aide de gestes de la main et d’un capteur optique qui serait intégré au corps de la Pixel Watch. Cela serait très probablement contrôlé par la puce radar Soli que Google utilise sur la série Pixel 4 pour sa fonction Motion Sense. Si la tradition se maintient, Google devrait introduire une montre Pixel Watch en octobre avec le Pixel 5. Bien que nous ayons vu des rendus présumés du Pixel 5 ainsi que des spécifications selon la rumeur, il n’y a eu aucun rendu divulgué d’aucune sorte lié à une montre Pixel.