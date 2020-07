Le code caché révèle les têtes de chat pour Google Assistant

L’une des nouvelles fonctionnalités d’Android 11 est « Bubbles ». Cette fonction vous permet d’effectuer plusieurs tâches à partir de n’importe où sur le téléphone. Similaire à la fonction Chat Heads de l’application Facebook Messenger, avec « Bubbles », vous pouvez continuer à discuter tout en regardant une autre application sans avoir à basculer entre l’application Messages et, pour des raisons de discussion, une application de sport .

Par exemple, disons que vous envoyez un texto à votre petite amie mais que vous suivez en même temps votre équipe préférée sur ESPN. Au lieu de devoir passer d’une application à une autre, un avatar flottant apparaîtra sur ESPN. Il montre l’image de votre petite amie, l’icône de l’application Messages et un aperçu de son message. Le message se transforme en un point bleu sur la « Bulle ». Appuyez dessus et il s’agrandit pour donner à l’utilisateur toutes les capacités de l’application Messages. Cela signifie que l’utilisateur peut accéder à la vidéo, aux photos, aux emoji, aux suggestions de l’Assistant et à d’autres fonctionnalités de messages.

Selon 9to 5Google, la version 11.21 du L’application Google comprend deux nouvelles chaînes de code. Un nom de chaîne qui cite un didacticiel «Tête de discussion» indique: «Appuyez pour parler à votre assistant. NFaites glisser pour déplacer ou ignorer.» La deuxième chaîne de code indique « Zone de renvoi de l’Assistant Chat Head ». 9to5Google a activé l’Assistant Chat Head sur la version susmentionnée de l’application bêta de Google. Il s’agit du logo Assistant actuel sur fond blanc.

Maintenant, vous pourriez être curieux de savoir pourquoi diable auriez-vous besoin d’une tête de chat pour Google Assistant. Messages, vous pouvez comprendre, mais un assistant numérique, eh bien c’est une autre histoire. Mais si vous utilisez Google Assistant, la conversation que vous avez est avec l’assistant numérique et vous voudrez peut-être poser une question de suivi à une réponse que vous avez reçue de celui-ci. Au lieu de passer d’une autre application pour ce faire, avec Chat Heads, vous pouvez rester sur l’autre application pendant que la tête de chat de Google Assistant répond à votre demande.

Pour le moment, appuyer sur la tête de chat de l’assistant révèle simplement le panneau actuel de l’assistant Google en bas de l’écran. Lorsque la version finale d’Android 11 sortira, nous nous attendions à voir la tête de chat se développer comme elle le fait pour les messages avec une page pleine taille arborant une interface utilisateur optimisée.