Le code caché montre que Google atteint votre portefeuille avec l’application Photos

De nombreux utilisateurs d’Android et même certains utilisateurs d’iOS aiment utiliser les outils d’édition gratuits disponibles sur l’application Google Photos. Mais des chaînes de code trouvés par XDA dans la version 5.18 de Google Photos indiquent qu’il y a des plans en cours pour placer certaines fonctionnalités d’édition derrière un paywall. Les chaînes comprennent des phrases telles que « Bénéficiez de fonctionnalités d’édition supplémentaires avec un abonnement Google One » et « Déverrouillez cette fonctionnalité et plus encore avec un abonnement Google One ». Comme la capture d’écran ci-jointe peut en attester, Google prévoit de rendre les fonctionnalités d’édition de photos disponibles dans le cadre d’un abonnement mensuel de stockage cloud Google One.

Bien que l’on ne sache pas exactement quelles fonctionnalités seront placées derrière le paywall, certains des codes cachés mentionnent des filtres nommés « Dynamic, HDR, Vivid, Afterglow, Airy, Ember, Luminous, Radiant et Stormy ». Un filtre populaire qui se dirige apparemment vers un endroit derrière le mur de paiement est ColorPop. Ce filtre supprime toutes les couleurs d’une photo à l’exception de celle sélectionnée par l’utilisateur.

Google teste le déplacement de certaines fonctionnalités de l’application gratuite Photos derrière un paywall

Google a ajouté des fonctionnalités à Google One. Le mois dernier, la société a lancé un plan d’abonnement mensuel qui envoie aux abonnés 10 tirages photo de haute qualité à partir de leur téléphone pour 6,99 $ par mois. Google One propose également un réseau privé virtuel (VPN) gratuit aux abonnés.