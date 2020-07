Le co-fondateur d’Apple poursuit YouTube pour des escroqueries contre des cadeaux Bitcoin

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, poursuit YouTube pour une arnaque Bitcoin de type Twitter.

Il dit que la société a ignoré les demandes répétées de supprimer les cadeaux frauduleux.

Steve Wozniak a intenté une action en justice contre YouTube. Selon Bloomberg, le co-fondateur d’Apple dit que les escrocs utilisent fréquemment son nom et son image pour inciter les gens à penser qu’il doublera leur investissement en bitcoins. Il allègue que la société a toujours ignoré ses demandes de suppression de ces cadeaux frauduleux.

En comparant la société à Twitter, qui a pris des mesures immédiates lorsqu’elle a été piratée la semaine dernière dans le cadre d’un programme similaire, Wozniak déclare: «YouTube a hébergé, fait la promotion et profité directement d’escroqueries similaires.»

Woz et 17 autres victimes présumées veulent que YouTube supprime les escroqueries et en avertisse de manière proactive les utilisateurs. Ils demandent également une compensation et des dommages-intérêts punitifs à l’entreprise. Dans un commentaire à Autorité Android, a déclaré un porte-parole de YouTube: «Nous prenons au sérieux les abus de notre plate-forme et agissons rapidement lorsque nous détectons des violations de nos règles, telles que des escroqueries ou une usurpation d’identité.»

Avant de déposer le procès, Wozniak a écrit sur les escroqueries dans un commentaire sur un Engadget histoire du piratage du bitcoin sur Twitter. «C’est arrivé récemment à Elon Musk, à moi-même et à d’autres sur YouTube», a-t-il déclaré. «Le problème de réputation réside dans le fait qu’après un certain temps, beaucoup nous envoient des e-mails à la recherche de leur crypto-monnaie et [are] Fou de nous. » Il a ajouté à quel point il était difficile d’empêcher ces escroqueries d’apparaître sur des sites Web comme YouTube et Twitter. Woz aussi

Bloomberg note que YouTube s’est récemment défendu avec succès contre une affaire similaire plus tôt cette semaine en faisant valoir qu’il était exonéré de toute responsabilité pour les actions de ses utilisateurs en vertu de la loi sur la décence des communications.