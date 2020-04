Le co-créateur de RUSSIAN DOLL développe un nouveau spectacle STAR WARS pour Disney +

Crédits: Netflix



Le co-créateur de Russian Doll, Leslye Headland, développe un nouveau live-action Guerres des étoiles spectacle pour Disney +, selon The Hollywood Reporter.

L’écrivain / réalisateur se décrit comme une « race jith-sith neutre chaotique » en elle Biographie Twitter.

Ce serait l’un des cinq Guerres des étoiles spectacles à différents stades de production / développement chez Disney +, y compris le Le Mandalorien et Clone Wars spectacles, ainsi que les Obi-Wan Kenobi annoncés et Rogue One montre prequel.