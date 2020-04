Le co-créateur d’American Horror Story Ryan Murphy publie un teaser sur Rubber Man

Avec une production à la dixième saison de Ryan Murphy et Brad Falchukc’est histoire d’horreur américaine toujours dans les boules à mites (comme des dizaines d’autres productions) en raison des préoccupations persistantes de la pandémie de coronavirus, les fans ont vu ce qui commençait à être un flux constant de nouvelles et de rumeurs amusantes qui se sont arrêtées de façon stridente. Tout d’abord, il y a eu la vidéo d’annonce du casting qui montrait que Murphy tenait sa promesse d’une saison « all-star » (plus de détails ci-dessous), suivie de reportages selon lesquels le tournage aurait lieu à Provincetown et dans ses environs. Nous avons même demandé à Murphy de partager quelques fanfares thématiques pour alimenter la spéculation (avec le slogan « Les choses commencent à se perdre sur la côte »).

Donc, lorsque Murphy est allé sur Instagram dimanche pour publier une image de Rubber Man avec la légende simple, « Coming soon … », vous devez savoir que nous allons commencer à spéculer. Est-ce que la partie rationnelle de mon cerveau nous dit que Murphy fait une plaisanterie subtile à propos du fait que ce sont les nouveaux vêtements que nous devrons porter après la fin de l’auto-isolement? Oui, c’est ce que dit cette partie de mon paysage mental. Mais il y a aussi le côté amusant de mon cerveau qui n’a rien de tout cela. Cette partie de mon cerveau a déjà son Charlie /Toujours ensoleillé conseil de complot va? Est-ce le signe que la production reprendra bientôt? Murphy nous dit-il que Rubber Man est sur le point de revenir? Si tel est le cas, cela signifie-t-il plus Murder House et Michael Langdon (Cody Fern)? Si c’est le cas, cela signifie-t-il une autre apparition de notre Coven? Cela pourrait-il faire allusion à quelque chose à voir avec le Coven retombées? Avons-nous décidé d’arrêter de prétendre que toutes les saisons ne seront pas nécessairement connectées d’une manière ou d’une autre? Bien joué, Murphy. Bien joué.

Plus tôt ce mois-ci, Murphy a offert aux fans une mise à jour lors d’un événement pour promouvoir sa prochaine série Netflix Hollywood (consultez notre aperçu ici). Tout en confirmant que AHS était censé commencer le tournage de la dixième saison début avril, il a également partagé des mises à jour de production sur American Crime Story: Impeachment, Halston, et Pose et a souligné ce qui est important pour lui en ce moment: « Je devais commencer à tourner la nouvelle saison de » American Horror Story « et la nouvelle saison de » American Crime Story: Impeachment « cette semaine. Cela ne se produit évidemment pas. J’en avais tourné une épisode de ma série limitée avec Ewan McGregor, «Halston». J’ai arrêté un épisode et demi de « Pose ». Cela a fermé. «

Alors que Murphy voit sa série souffrir temporairement, ce n’est pas sa principale préoccupation: « Donc, oui, j’ai eu quatre ou cinq choses qui ont été touchées. Cela ne me dérange pas. Ce que j’essaie de faire est de m’assurer que mon casting et l’équipage entend de moi et se sent pris en charge et sait qu’il y a un endroit où ils peuvent se tourner, car c’est une période sombre et une période effrayante pour tant de gens. Je veux juste m’assurer que tous mes gens se sentent en sécurité. » est présenté au rythme de Orville Peckc’est Dead of Night et confirme le retour de AHS alun Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, et Finn Wittrock sont prêts à revenir – avec Seul à la maison étoile Macaulay Culkin prêt à rejoindre le AHS univers.