Le Club Pak Shaheen de Lyari forme des jeunes filles à inaugurer une nouvelle ère de boxe au Pakistan

Quand on pense au sport de la boxe, le Pakistan n’est pas exactement l’un des dix premiers éléments qui vous viendraient à l’esprit ou même l’un des 50 premiers d’ailleurs.

Dans le passé, le pays a donné au monde des talents de boxe comme Hussain Shah et Muhammad Waseem, mais l’intérêt a décliné au cours des deux dernières années et le sport traverse actuellement une crise.

Cependant, certains diront que la bonne chose à propos de toucher le fond est qu’il n’y a qu’un seul chemin à parcourir, qui est en hausse.

C’est exactement le genre de mentalité que Mohammad Yunus Qambrani, propriétaire et fondateur du Pak Shaheen Boxing Club à Karachi, porte et propage.

Qui est Mohammed Yunus Qambrani?

Âgé de 50 ans, il réside à Lyari, qui est l’un des quartiers les plus volatils de Karachi, mais aussi un foyer de talents pour le football et la boxe dans une nation par ailleurs folle de cricket, gagnant à juste titre le surnom de « Little Brazil ».

Enfant, Qambrani s’est décrit comme faible et maladif, après une longue bataille contre la variole.

« A cette époque, quand quelqu’un contractait la variole, les chances de survie étaient faibles, voire nulles, mais on m’a toujours dit que j’avais une attitude de combattant et que je m’en sortais », se souvient Qambrani.

Il a eu de la chance d’avoir survécu à cette épreuve, mais la maladie prolongée a nui à sa capacité athlétique. Cependant, cela n’a pas freiné sa passion pour le sport.

Qambrani s’est entraîné comme boxeur avec son frère et a même participé aux Jeux annuels du Sindh qui se sont tenus à Larkana, mais étant plus un stratège qu’un combattant, il a trouvé sa vocation d’entraîneur et a finalement fondé Pak Shaheen Boxing Club en 1993.

« Quand j’ai créé le Pak Shaheen Club, je voulais donner aux jeunes une plate-forme et former des boxeurs qui étaient prêts à se battre pour des tournois internationaux, parce que c’est notre objectif », a-t-il déclaré, « nous voulons participer à des compétitions internationales et ramener des médailles à la maison maintenant. »

«Les gens, en particulier à Lyari, ne prennent pas l’éducation au sérieux. Nous avons des écoles publiques mais si l’enfant n’y va pas, ce n’est pas grave. Dans de tels cas, avoir le sport comme point de vente devient vital et c’est ce que nous essayons de faire et de rendre ce point de vente accessible à tous. «

Le Pak Shaheen Club n’a peut-être pas été le premier club à relever le défi de repérer et de perfectionner les talents de boxe à Lyari, mais a attiré l’attention de tout le monde quand ils ont décidé de former des filles dans le club.

Premier club de boxe entièrement féminin du Pakistan

« Il y a longtemps, j’étais assis avec certains de mes amis de la fraternité de boxe et j’ai demandé pourquoi nous ne formions pas nos filles et les faisions participer, afin que nous puissions avoir plus d’inscriptions aux compétitions », a-t-il déclaré. Sport360.

« À l’époque, mes amis ont ri et ont rejeté l’idée en disant que les filles sont délicates et dans un sport aussi rude que la boxe, où les coups de poing pleuvent pratiquement sur votre visage, il n’y a aucun moyen qu’une fille s’inscrive. »

En 2013, Qambrani a pris la décision audacieuse de commencer l’entraînement des filles dans son club de boxe.

Bien que l’implication des femmes soit une avancée logique, mais pour une société conservatrice qui maintient la féminité des idéaux stéréotypés, il est insondable pour les jeunes filles de s’entraîner en tant que boxeuses, et encore moins de concourir au niveau international.

La décision l’a immédiatement transformé en paria et en un petit rire de ses pairs, mais le vitriol n’a pas empêché Qambrani d’y arriver.

«Si vous vous concentrez sur quelque chose, vous devez trouver un moyen de vous mettre à l’abri des critiques et de ne pas laisser les mots durs vous toucher. J’ai réfléchi au moins une centaine de fois et à chaque fois, j’étais convaincu que c’était ce dont la société avait besoin et je croyais en ce que je faisais, alors c’était tout. Il n’y a pas de retour possible à partir de maintenant. »

Que réserve l’avenir?

Depuis la disparition d’Anwar Choudhry, un éminent officiel sportif pakistanais et président de l’International Boxing Association pendant cinq mandats consécutifs, en 2010, la boxe pakistanaise a perdu son seul bienfaiteur qui avait fait avancer la scène.

Qambrani insiste sur le fait que les autorités actuelles n’apportent pas un soutien suffisant aux jeunes boxeurs et a tué leur appétit pour concourir et gagner.

«Dans notre partie du monde, les jeunes athlètes éprouvent des difficultés financières. Pour eux, c’est soit pratiquer un sport, soit utiliser les fonds pour les nécessités quotidiennes. Donc, si vous demandez à un jeune boxeur à fort potentiel, d’autofinancer ses voyages pour participer à des tournois internationaux, il n’y a aucun moyen qu’il puisse le faire. Nous avons besoin que les autorités interviennent et aident les jeunes athlètes à sortir », a-t-il déclaré.

Avec peu de soutien des plus élevés, Qambrani est également confronté au défi d’un taux élevé d’attrition parmi les élèves, en particulier les filles, car leurs familles sont divisées en ce qui concerne leur implication dans le sport.

Malgré ces défis, Qambrani travaille toujours pour inspirer ses élèves à poursuivre leur formation.

«Je souhaite agrandir les installations et organiser des camps pour mes élèves, afin qu’ils puissent vraiment apprendre par eux-mêmes que la boxe est un grand sport. Nous avons fait la une de l’actualité et mes filles ont bien performé dans divers tournois, au point que les gens qui se moquaient de moi ne le font plus. Je veux donc continuer à travailler et ramener des médailles à la maison », a-t-il déclaré.

Qambrani accumule actuellement des fonds et agrandit son club, mais tous ces plans sont actuellement suspendus en raison du verrouillage COVID-19 imposé dans le monde entier.

Le club sera opérationnel une fois le verrouillage levé. Pour en savoir plus sur le Pak Shaheen Club, vous pouvez les trouver sur Facebook ici.

