Le club Eredivisie rejoint SK Rapids Yusuf Demir

Les meilleurs clubs d’Europe ont récemment fait entendre leurs oreilles: Rapid pourrait être financièrement contraint de vendre le plus grand bijou Yusuf Demir en raison de la crise de la couronne. Les noms concrets ne sont pas encore connus, mais l’Eredivisie hollandaise semble être une cible possible.

Parce que comment Peter Linden Dans son blog, un club de première classe aux Pays-Bas a déjà interrogé le consultant Emre Öztürk sur la disponibilité du jeune de 17 ans.

Après les sommes qui sont dans l’air avec le talent offensif – le aujourd’hui plus récemment, a écrit de dix millions d’euros, Linden écrit elle-même des frais de transfert au-delà de la barre des cinq millions – mais seuls deux clubs sont éligibles: le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam.

Ces derniers ont déjà fait de bonnes affaires avec les Rapidlers, engagé Maximilian Wöber pour environ neuf millions d’euros en 2017 – et les ont revendus à Séville pour onze millions d’euros deux ans plus tard. Une entreprise similaire semble à nouveau possible. Le PSV est également connu pour creuser plus profondément dans les poches d’un joueur talentueux. Pour le reste de la ligue, les frais de transfert dans les sphères de la rumeur – en particulier à l’époque de Corona – peuvent difficilement être respectés.

On ne sait pas si Demir prévoit même de tourner le dos à son club, mais son conseiller a récemment flirté relativement ouvertement avec un transfert: « Les sommes proposées pour Demir sont très, très élevées par rapport aux normes autrichiennes. Je ne sais pas comment Rapid le fait financièrement, la crise de Corona a durement frappé de nombreux clubs. «