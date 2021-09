Le Club de plongée (Netflix) fin expliquée : Lauren est-elle morte ou vivante ? Quel est le secret de Cape Mercy ?

La série dramatique pour adolescents Le Club de plongée sera votre régal pour les yeux si vous êtes un aventurier dans l’âme. Créée par Steve Jaggi, l’histoire de la série australienne tourne autour du club de plongée titulaire, une alliance de quatre amis plongeurs de longue date dans la petite ville insulaire de Cape Mercy. Cependant, après la mystérieuse disparition de Lauren, fondatrice du club, les autres amis se lancent dans une chasse au trésor qui finira par révéler un secret enraciné dans l’histoire de leur ville natale. Après quelques révélations drastiques, la fin du cliffhanger amène l’histoire dans une impasse. Si vous vous grattez encore la tête pour ajouter deux et deux, laissez-nous vous emmener au fond de l’eau.

Attention spoilers sur la saison 1 de Le Club de plongée

Récap de la série Le club de plongée

Sur la petite côte australienne de Cape Mercy, des amis de longue date, Anna, Maddie, Stevie et Lauren dirigent le club de plongée titulaire. Anna est la fille du maire local Renee Volkov, Lauren est la fille du shérif local, Stevie a une sœur aînée à Lucinda et Maddie a un grand-père, le capitaine du port local Sea Dog. Au début, ils prennent le bateau “Indy” pour plonger dans la barrière de corail et trouvent un coffre au trésor apparemment ancien, mais une tempête arrive et les amis retournent au port.

Ils arrivent à l’heure à la jetée, mais Lauren a oublié son téléphone portable sur le bateau et elle s’excuse. C’est la dernière que l’on voit de Lauren. Après sa disparition avec le bateau “Indy”, les autres membres du club sont plongés dans un mystère qui révélerait de profonds secrets sombres sur la ville. Le shérif écume les mers à la recherche de sa fille. Pendant ce temps, les réseaux électriques sont en panne à la suite de la tempête et un ingénieur en structure et sa fille arrivent en ville. La fille, nommée Izzie, devient une amie proche du groupe.

Izzie divulgue au reste du club qu’elle a vu un naufrage d’en haut en route vers l’île. Ils se dirigent vers les mers, mais heureusement, le navire n’est pas “Indy”. Cependant, le garçon local Henry trouve le bateau et le récupère, mais il ne reste aucun signe de Lauren. Henry était le petit ami de Lauren jusqu’à deux semaines avant sa disparition, et il est visiblement bouleversé. Mais des étincelles coulent entre Izzie et Henry. Le meilleur ami d’Henry, Hayden, est sorti avec Maddie jusqu’à ce qu’il noie un navire et se mérite trois mois de prison. Hayden revient de prison, mais sa dette est trop lourde.

Les amis plongent dans l’océan pour trouver le téléphone de Lauren et parcourent le téléphone pour récupérer une vidéo angoissante de Lauren. Lauren pense que quelqu’un est après elle, et elle ne fait même pas confiance à son propre père. Ils trouvent également des correspondances entre Lauren et un LK sur son téléphone, et Maddie lui répond par SMS, dans l’espoir d’avoir une piste. Alors que LK entre dans le repaire pour chercher Lauren, il tombe directement dans le piège tendu par les filles. LK s’avère être Leonid Komarov, un plongeur, explorateur et auteur de renommée mondiale. Maddie est une fan, et ils s’entendent assez bien.

Le maire fait pression sur le shérif pour qu’il clôture l’enquête. Les filles entrent par effraction dans la maison de Lauren pour chercher son journal, mais Stevie trouve la pièce d’amour qu’elle a donnée à Hayden. Stevie confronte Hayden, mais il n’a pas de réponse. De Komarov, les filles savent que la pièce d’amour de Stevie est une pièce de la Compagnie des Indes orientales, frappée en 1840. Hayden arrive avec le journal de Lauren, leur montrant (et en chantant) le morceau de musique sincère que Lauren a composé pour le jour annuel du salut. Festival. En fouillant dans l’histoire, les filles révèlent les fondements vides de ce rituel séculaire.

Explication de la fin du club de plongée : Lauren est-elle morte ou vivante ?

Les filles sont déterminées à faire tout ce qu’il faut pour retrouver leur amie bien-aimée Lauren. Lauren est une âme intrépide, et Leonid Komarov est d’accord avec cela. Lauren a demandé de l’aide à Leonid, et c’est la raison pour laquelle il est venu sur l’île. La ville insulaire recèle de sinistres mystères, apparemment liés à l’histoire impériale de la Russie. Dans une des premières scènes, vous pouvez voir la grand-mère d’Anna, Viktorya, affronter Sea Dog dans l’église. Elle dit qu’étant donné que les priorités se sont tournées vers le rétablissement après la tempête, le rituel d’allumage du vieux phare ne fait plus autant partie intégrante du festival du jour du salut qu’il ne l’était autrefois.

Ils trouvent le navire ‘Indy’ avec son mât relevé, ce qui suggère que Lauren s’est noyée. De plus, ils découvrent plus tard la veste de Lauren. Ce développement scelle apparemment le sort de Lauren pour les habitants de la ville, en particulier la famille d’Anna. La mère d’Anna, Renee, met déjà beaucoup de pression sur le shérif pour qu’il ferme l’affaire, et la découverte de la veste conduit par conséquent aux funérailles de Lauren. Cependant, Izzie a le pressentiment que Lauren ne portait pas cette veste, une opinion que les filles secondent.

Plus tard dans l’intrigue, Anna surprend la conversation entre sa grand-mère et sa mère. La grand-mère d’Anna, Viktorya, gronde Renee car apparemment, Renee a placé la veste dans la mer. Quand Anna les confronte, Viktorya change le récit en disant que Renée n’a pas émis d’avertissement de tempête, et donc elle tient Renée coupable. Cependant, le jour du festival tant attendu du jour du salut, une nouvelle révélation s’ensuit. Le phare s’illumine comme d’habitude, et les filles sont intriguées par la vue après avoir su que le phare était inopérant. Ils se précipitent vers le phare pour retrouver Lauren, saine et sauve. Par conséquent, nous concluons fermement que Lauren est en sécurité.

Quel est le secret de Cape Mercy ?

La ville insulaire de Cape Mercy détient un sinistre secret sous sa surface idyllique. Et nous avons appris que l’histoire est directement liée à Anna et à sa famille. Selon le mythe familial, c’est l’arrière-grand-mère d’Anna, Mercy, qui a trouvé l’île et s’y est installée. Mercy est apparemment Anastasia Nikolaevna de la dynastie des Romanov, qui a fui le pays en 1918 avec la révolution du prolétariat. Cela fait d’Anna l’héritière du trône impérial.

De Leonid, les filles découvrent le trésor d’Anastasia. Apparemment, quatre bijoux manquent au légendaire naufrage russe, qui attire des chasseurs de trésors du monde entier à Cape Mercy. Le trésor légendaire comprend la broche minuit, le collier Méridien, le bracelet rossignol et la couronne royale en saphir. Plus tard, nous apprenons que Lauren a trouvé la broche de minuit et l’a gardée comme ornement sur son scaphandre. Les trois autres trésors sont manquants.

Cependant, alors que les filles plongent dans les formidables eaux boueuses de l’épave russe, Stevie trouve le collier. D’un autre côté, grâce aux enregistrements personnels de Sea Dog, Maddie apprend l’existence d’un bateau pirate appelé «Nemesis», qui a été aperçu le 26 juillet 1918. Le mystère se brouille davantage avec la découverte puisque l’île a également été découverte la même année. . Le bracelet appartient à l’héritage familial d’Anna et Anna l’hérite de sa grand-mère. La dernière pièce, à savoir la couronne royale en saphir, attend d’être découverte.

Maddie trouve une clé du phare et elle reconnaît instantanément qu’il s’agit de la clé du seul mausolée du cimetière local. Le mausolée appartient à un certain Nikolas Tana Avanasie, mais aucune famille de ce nom ne réside dans la ville. Ils concluent que le nom est une anagramme d’Anastasia Nikolaevna, la princesse héritière de Russie.

Ils trouvent la couronne de saphir cachée dans la robe de la princesse. Ils constatent également qu’Anastasia est décédée en 1918 sans héritier royal. Alors que le bateau pirate « Nemesis » s’est glissé sur l’équipage par surprise, la plupart d’entre eux sont morts dans l’attaque des pirates. La femme capitaine du bateau pirate a volé les bijoux de la princesse héritière, ainsi que son identité, et est devenue un colon sur l’île. Il s’avère que Viktorya est le capitaine pirate du navire “Nemesis” et Anna n’est pas une princesse. De plus, la fondation et la culture de la ville reposent sur un mensonge.

Les amis sont-ils en sécurité ?

Avec la découverte décourageante, les amis montent sur un bateau. Le bateau est rapidement capturé par nul autre que Viktorya. Parmi son équipage se trouvent le shérif et Hayden. Vraisemblablement, Hayden avait beaucoup de dettes après le naufrage, et le shérif l’oblige à faire partie de l’équipe de pirates. Viktorya cherche à récupérer les bijoux et Anna. Après que Hayden ait emmené Anna sur le bateau Volkov, les autres amis sont attachés à un mât et échoués dans l’océan.

En revanche, le célèbre explorateur et globe-trotter Leonid Komarov se retrouve dans une situation périlleuse. Viktorya le drogue au festival et sa vision devient progressivement floue. Après tout, son hypothèse nonchalante selon laquelle « il y a toujours des pirates » est devenue réalité, bien qu’il pense à la sécurité des filles juste avant de perdre connaissance. Avec ce cliffhanger criminel, la saison se termine, mais nous devons croire qu’il y a plus en cours.