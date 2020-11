Le club Ciro Immobile a-t-il prouvé qu’il falsifiait les tests corona?

La Lazio est-elle même menacée de relégation forcée? Selon les informations de Gazzetta dello Sport les Romains ont été visités pour la dernière fois par la police. La raison en est des incohérences dans les tests corona.

En conséquence, la police a reçu un mandat de perquisition du parquet. En conséquence, les policiers ont confisqué tous les documents nécessaires pour effectuer les tests corona.

Des doutes ont surgi là-bas. Le 27 octobre, Ciro Immobile, Thomas Strakosha et Lucas Leiva ont été testés positifs avant le match de Ligue des champions au Club Bruges. Ces tests ont été réalisés par l’UEFA. En raison des résultats positifs, le trio n’a pas été autorisé à jouer, mais était de retour en Serie A trois jours plus tard contre Torino.

Le meilleur attaquant Immobile a réussi à égaliser dans le temps d’arrêt dans la sauvage victoire 4: 3 dans le Piémont, deux tours de pointeur plus tard, un but de Felipe Caicedo à la 98e minute a même assuré la victoire (voici les moments forts de la vidéo). Mais pourquoi Immobile et Leiva ont-ils joué dans ce jeu? La Lazio a de nouveau lancé des tests corona après le match de Bruges, cette fois les résultats ont été négatifs.

Avant le prochain match de CL à Saint-Pétersbourg, les trois ont été testés à nouveau positifs par l’UEFA. Le match s’est répété et avant le prochain match de championnat, les tests effectués par la Lazio étaient à nouveau négatifs. Cela a étonné, même lorsque les responsables de Lazios soulignent que tout s’est déroulé conformément à la réglementation.

© imago images / sportphoto24

Lazio: y a-t-il même une menace de relégation forcée?

Cependant, des doutes subsistent de la part de l’Association italienne et du parquet. Le médecin du club devrait être interrogé au tribunal lundi, mais le médecin a annulé en raison d’une maladie. Le procureur a voulu savoir pourquoi la Lazio n’avait pas fait effectuer les tests dans un laboratoire à Rome, mais à Avellino, à 250 kilomètres.

La raison en est probablement simple. À la suite des tests effectués dans la région de Campanie, l’obligation de déclaration est transférée du service de santé publique de Rome à l’association.

On ne sait toujours pas ce que les Romains feront si le soupçon de manipulation est confirmé. Dans le pire des cas, la Lazio fait face à une relégation forcée de la Serie A, et les responsables pourraient même voir des peines de prison allant jusqu’à douze ans. L’accusation serait alors négligente causant une épidémie.

Lazio Rome: les résultats des matchs passés