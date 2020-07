Le clone moins cher du Samsung Galaxy A51 aurait de meilleures spécifications d’appareil photo

Lorsque la série Galaxy S9 était en plein essor, Samsung a eu un moment d’ampoule. Il a décidé d’apporter des fonctionnalités de pointe pour ses téléphones de milieu de gamme pour les mettre à la portée des consommateurs qui ne veulent pas faire des folies sur des produits phares. Les modèles récents de la série A témoignent du fait que le chaebol tient cette promesse. Et maintenant, l’entreprise fait un pas de plus en rajeunissant ses téléphones grand public. Le prochain Le Galaxy M51, par exemple, devrait être un Galaxy A51 rebaptisé, qui s’est avéré être assez populaire. SamMobile a un scoop exclusif sur le deuxième jeu de tir du téléphone.

Spécifications de l’appareil photo Galaxy M51

Auparavant, il a été signalé que le Galaxy M51 à petit budget comportera une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP. Selon de nouvelles informations, il sera rejoint par un jeu de tir ultra-large 12MP, dont il héritera apparemment du Galaxy A51. On pense que les deux autres modules sont des unités de macro et de profondeur, mais on n’en sait rien pour le moment.

Pour récapituler, le Galaxy A51 arbore également quatre caméras, dont un capteur principal 48MP, un vivaneau ultra-large 12MP, une unité macro 5MP et un module 5MP.

Comme le Galaxy A31s, le Galaxy M51 devrait également afficher le Le mode Single Take, qui a fait ses débuts avec le Galaxy S20. Il utilise l’appareil photo et l’IA pour capturer plusieurs images et vidéos à la fois, puis recommande le meilleur cliché.

En ce qui concerne les autres spécifications, le combiné serait doté de la puce Snapdragon 730 de Qualcomm, qui sera associée à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage natif qui sera extensible. L’OLED du téléphone serait achetés auprès d’un fournisseur chinois pour réduire les coûts. Ce serait la première fois que Samsung utilise un OLED tiers pour son téléphone. Une autre première serait probablement un Une batterie de 7000 mAh, qui prendra des éons à se recharger, car seule une charge de 15 W sera apparemment prise en charge.

Auparavant, il a été signalé que le Galaxy M51 serait lancé en Inde en juillet, mais étant donné qu’il a reçu Certification Bluetooth que récemment, les dernières fuites pointant vers une version de septembre semblent plus plausibles.