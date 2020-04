Le clip vidéo de Valley Girl taquine le remake / film musical vibrant et coquelicot

fille de vallée est une comédie romantique de 1983 avec Julie Richman dans le rôle principal, qui a une belle apparence, de la popularité et un beau petit ami cool. Le seul problème est que Tommy est une sorte de douchebag, donc après un voyage au centre commercial avec ses amis, elle décide de rompre avec lui et tombe amoureux d’un punk hollywoodien nommé Randy, ce qui en fait une histoire d’amoureux croisé d’étoiles librement inspirée par Roméo et Juliette. Maintenant, le film est refait comme une comédie musicale de pavot avec Jessica Rothe (Jour de la mort heureuse), et un nouveau fille de vallée le clip nous montre à quel point ce remake sera optimiste et dynamique.

Clip vidéo de Valley Girl – «We Got the Beat»

Le clip contient une nouvelle reprise du single accrocheur des années 80 «We Got The Beat» de The Go-Go’s interprété par le casting de Valley Girl, qui comprend Ashleigh Murray, Chloé Bennet et Jessie Ennis avec Jessica Rothe. Il est difficile de ne pas taper du pied une fois que vous entendez la mélodie immédiatement reconnaissable, et les séquences de danse dans le centre commercial sont pleines d’énergie, en grande partie grâce à la chorégraphe Mandy Moore, qui a créé des numéros de danse pour La La Land, aussi bien que Donc tu penses pouvoir danser et plus.

La bande originale de Valley Girl devrait apporter beaucoup à la table car elle est produite par Harvey Mason Jr., qui était derrière les bandes originales de Pitch Perfect, Straight Outta Compton, et Filles de rêve. De plus, la distribution comprend également Josh Whitehouse, Mae Whitman, Mario Revolori, Rob Huebel, Judy Greer, Alicia Silverstone, Camila Morroneet, pour une raison quelconque, la star controversée de YouTube Logan Paul.

Cela ressemble à beaucoup de plaisir, et même si les cinémas sont fermés en ce moment, le film sera diffusé dans certains films pour une expérience parfaite des années 1980 au milieu de tout le chaos dans le monde réel. J’espère que le réalisateur Rachel Lee Goldenberg et écrivain Amy Talkington ont fait quelque chose d’amusant pour remonter le moral avec ce remake alimenté par la pop.

Julie (Jessica Rothe) est la fille ultime des années 80 dans la vallée. Un esprit libre créatif; Julie passe son temps avec ses meilleures amies à faire du shopping au centre commercial Galleria et à préparer des plans pour le bal des finissants. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Randy (Joshua Whitehouse), un rocker punk Sunset Strip, qui défie tout ce que Valley et Julie représentent. Malgré les reculs de ses amis et de sa famille, Julie doit sortir de la sécurité de son monde pour suivre son cœur et découvrir ce que signifie vraiment être une fille de la vallée.

fille de vallée frappe numérique et sélectionnez les ciné-parcs à partir de 8 mai 2020.

Articles sympas du Web: