Le chômage augmente alors que la pandémie fait des ravages sur l’économie

L’impact économique dévastateur de l’épidémie de coronavirus a été mis à nu alors que le chômage au Royaume-Uni a bondi à son plus haut niveau depuis quatre ans. Les licenciements ont atteint un niveau record avec 314 000 licenciements au cours des trois mois précédant septembre, contre 181 000 au trimestre précédent, ce qui suggère que les entreprises en difficulté ont licencié du personnel en prévision de la fin du régime de congés. Depuis que les chiffres ont été compilés, de nouvelles restrictions ont été imposées dans tout le Royaume-Uni, notamment un verrouillage de quatre semaines en Angleterre et le coupe-feu de 17 jours qui vient de se terminer au Pays de Galles. En conséquence, le gouvernement a prolongé son programme de congé jusqu’en mars, garantissant que les employés qui ne peuvent pas travailler recevront jusqu’à 80% de leur salaire. Le taux de chômage au Royaume-Uni était de 1,62 million fin septembre, soit près de 5% de la population active. La Banque d’Angleterre a averti que le chômage pourrait culminer à 7,75% au deuxième trimestre de 2021. Disparition de la masse salariale des entreprises Près de 800000 personnes ont disparu de la masse salariale des entreprises depuis mars lorsque la pandémie a frappé. Nye Cominetti, économiste senior à la Resolution Foundation, a déclaré: «Alors que la crise entre dans son neuvième mois et son deuxième blocage, les pertes d’emplois continueront d’augmenter. Il s’agit surtout de ceux qui sont sans emploi qui luttent pour trouver de nouveaux rôles, car il s’agit de pertes d’emplois. Le chancelier Rishi Sunak a prolongé le programme de congés, mais les licenciements ont atteint un niveau record (Photo: Leon Neal / Getty Images) «Compte tenu de ces vents contraires, le chancelier a raison de devoir prolonger le programme de congés. Mais il faut beaucoup plus d’aide aux chômeurs. » Dave Innes, responsable de l’économie à la Joseph Rowntree Foundation, a déclaré que la «décision de la onzième heure» concernant les congés «ne réconfortera guère ceux qui ont déjà été licenciés». Il a ajouté: «Les plus pauvres sont également les plus durement touchés: les travailleurs faiblement rémunérés sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs où les emplois sont les plus menacés.» Suren Thiru, responsable de l’économie des chambres de commerce britanniques, a déclaré: «Bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de postes vacants, cela est plus susceptible de refléter un rebond temporaire alors que l’économie a rouvert avant la réintroduction des restrictions récentes, plutôt que Une reprise significative de la demande de main-d’œuvre. »Suppression d’emplois dans les raffineries Près de 200 emplois devraient être supprimés à la raffinerie Petroineos de Grangemouth, dans le centre de l’Écosse, a annoncé la société. Les responsables de l’usine, qui a été créée il y a près d’un siècle, ont déclaré qu’ils restructureraient les opérations à la suite de la baisse de la demande de carburant. Un porte-parole a ajouté: « Covid a vraiment pris cela au-dessus d’une falaise. »

