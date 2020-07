Le chocolat n’est pas seulement une nourriture pour l’âme mais aussi bon pour votre cœur, disent les scientifiques

Les alcooliques peuvent se réjouir: les sucreries ne sont pas seulement de la nourriture pour l’âme, elles sont également bonnes pour le cœur, disent les scientifiques.Des recherches au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, ont révélé que manger du chocolat au moins une fois par semaine est associé à une réduction «Notre étude suggère que le chocolat aide à garder les vaisseaux sanguins du cœur en bonne santé», a déclaré l’auteur Dr Chayakrit Krittanawong. Le bulletin d’information a coupé le bruit. «Dans le passé, des études cliniques ont montré que le chocolat est bénéfique pour les deux pressions artérielle et la paroi des vaisseaux sanguins », a-t-il ajouté,« je voulais voir si cela affecte les vaisseaux sanguins alimentant le cœur (les artères coronaires) ou non. Et si c’est le cas, est-ce bénéfique ou nocif? »Maintient les vaisseaux cardiaques en bonne santé Les chercheurs ont analysé des études des cinq dernières décennies examinant l’association entre la consommation de chocolat et la maladie coronarienne, le blocage des artères coronaires. L’analyse comprenait six études portant sur un total de 336289 participants ont déclaré avoir consommé du chocolat.Un suivi de près de neuf ans a révélé que 14043 participants ont développé une maladie coronarienne et 4667 ont eu une crise cardiaque.Par rapport à la consommation de chocolat moins d’une fois par semaine, la consommation de chocolat plus d’une fois par semaine était liée à un risque réduit de huit pour cent de maladie coronarienne. Risque réduit de maladie cardiaque On ne sait toujours pas quel type de chocolat est le plus bénéfique et s’il existe une taille de portion idéale. (Photo: Gonzalo Fuentes / Reuters) Dr. Krittanawong a déclaré: «Le chocolat contient des nutriments sains pour le cœur tels que les flavonoïdes, les méthylxanthines, les polyphénols et l’acide stéarique qui peuvent réduire l’inflammation et augmenter le bon cholestérol (lipoprotéines de haute densité ou cholestérol HDL).» L’étude, publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology, n’a pas examiné si un type particulier de chocolat est plus bénéfique et s’il existe une taille de portion idéale. « Le chocolat semble prometteur pour la prévention de la maladie coronarienne, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la quantité et le type de chocolat recommandé, » a déclaré le Dr Krittanawong. Et il a émis une note de prudence, ajoutant: «Des quantités modérées de chocolat semblent protéger les artères coronaires, mais il est probable que de grandes quantités ne le font pas. Les calories, le sucre, le lait et les matières grasses des produits disponibles dans le commerce doivent être pris en compte, en particulier chez les diabétiques et les personnes obèses.

MYCS Canapé d'angle - Brun Chocolat, design arrondi, canapé en L ou angle, confortable avec méridienne ou coin - 239 x 72 x 214 cm, modulable Beau canapé d'angle en Brun Chocolat. Dimensions: 239 x 72 x 214.Base: Brun Caramel. Coussins de siège en: Brun Chocolat. Dossier en : Brun Chocolat.Nos canapés d'angle vous offrent non seulement un grand confort mais également une esthétique unique. Grâce au configurateur MYCS innovant, vous choisissez votre

Sigvaris Essentiel Semi-Transparent Chaussettes Classe 2 Long Taille L Chocolat Les Chaussettes Essentiel Semi-Transparent Classe 2 de Sigvaris (15 à 20 mmHg) exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile,

Sigvaris Essentiel Semi-Transparent Collant Classe 2 Normal Taille L Chocolat Les Collants Essentiel Semi-Transparent Classe 2 de Sigvaris (15 à 20 mmHg exercent une compression le long de la jambe (lorsque cette dernière est en mouvement, mais aussi au repos). Il permet de faciliter le retour veineux du sang vers le cœur. Conçu par le laboratoire leader de la compression textile, ce