Le choc des titans est attendu lorsque les dirigeants invaincus de Sharjah accueillent Shabab Al Ahli en AGL MW8

Un affrontement des titans de la Ligue Arabe du Golfe est garanti lorsque Sharjah, leader invaincu de 2020/21, accueillera les meneurs de 2019/20 Shabab Al Ahli Dubai Club lors d’une rencontre alléchante de la huitième semaine. Le départ à 100% du King s’est évaporé jeudi lorsque le but contre son camp du défenseur Abdullah Ghanem a scellé un match nul 1-1 contre les lutteurs Khor Fakkan. Leurs adversaires imminents à la sixième place, quant à eux, ont calmé la crise qui a entouré l’entraîneur inexpérimenté Gerard Zaragoza avec un démantèlement 5-1 du désolé Ajman. Un écart de sept points existe toujours entre ces favoris du titre de pré-saison. Mais les visiteurs de lundi au stade de Sharjah sont convaincus qu’il sera encore fermé. « Nous jouons un match difficile et nous le considérons comme l’un des matchs les plus importants de la ligue », dit Saragosse. «Sharjah a un groupe de joueurs distingués et un bon entraîneur. Nous avons également un bon groupe de joueurs et nous sommes parfaitement préparés pour le match. Des pressions contrastées sont en jeu lorsque Hatta, en dernière position, accueille Khor Fakkan, troisième. Les deux parties ont désespérément besoin d’un triomphe d’ouverture pour lancer des campagnes difficiles. Les visiteurs de mardi, cependant, ont été opposés à six membres du top sept interrompu de 2019/20 et doivent maintenant attaquer une série de matches apparemment plus doux. « Nous savons que c’est un match difficile et maintenant nous allons commencer les confrontations avec les équipes proches de nous dans le tableau », a déclaré le milieu offensif brésilien Dodo. Voir aussi Peacock : à peine lancer que le ménage dans le contenu commence «Nous jouerons le match avec une grande concentration et avec la même force que nous avions face aux équipes de tête.» Les côtés qui évoluent dans des directions opposées s’affrontent lorsque Bani Yas accueille Al Ain, Al Nasr, deuxième, doit souligner ses références lors d’un voyage difficile à Ittihad Kalba et le nouveau patron d’Al Wahda, Vuk Rasovic, doit affronter pour la première fois les anciens employeurs Al Dhafra. Al Wasl visera à accroître la positivité contre Ajman et le prolifique recordman des Émirats arabes unis, Ali Mabkhout, devrait être convaincu d’ajouter un total de cinq buts lors de ses quatre derniers matches de haut niveau lorsque Al Jazira, troisième, entreprendra le long voyage à Fujairah. MATCH-WEEK HUIT FIXTURES Lundi 18:00 Ajman contre Al Wasl 18h00 Fujairah contre Al Jazira 21:00 Sharjah contre Shabab Al Ahli Dubai Club Mardi 18h00 Al Wahda contre Al Dhafra 18h00 Ittihad Kalba contre Al Nasr 21:00 Bani Yas contre Al Ain En savoir plus sur l’application Sport360

