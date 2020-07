Le chipset MediaTek Dimensity 720 vise encore plus bas pour les téléphones 5G

MediaTek a annoncé le processeur Dimensity 720.

Il devrait s’agir de son chipset MediaTek 5G le plus abordable à ce jour.

On ne sait pas quand ce processeur atterrira dans les téléphones.

La transition vers la 5G se fait à un rythme rapide, car tous les principaux acteurs de la puce commercialisent du silicium 5G haut de gamme et milieu de gamme. Nous avons vu Qualcomm baisser encore plus en annonçant le Snapdragon 690 le mois dernier, et maintenant MediaTek a annoncé le Dimensity 720.

Le chipset 7 nm est le premier de la série Dimensity 700 de conception taïwanaise, et il ciblera également les smartphones 5G de milieu de gamme. En termes de capacités 5G spécifiques, le Dimensity 720 prend en charge les réseaux SA et NSA, ainsi qu’une connectivité sous-6Ghz. Ne vous attendez pas encore à mmWave de ce processeur, tout comme le reste de la gamme 5G de MediaTek en ce moment.

Cette nouvelle norme de connectivité a également tendance à consommer beaucoup de jus par rapport à la 4G, mais le fabricant de puces dit utiliser sa suite technologique MediaTek 5G UltraSave pour réduire la consommation d’énergie. Il reste à voir comment cela se comparera aux chipsets 5G rivaux.

Qu’est-ce que Dimensity 720 a d’autre?

Passant à la viande et aux pommes de terre de n’importe quel chipset, le Dimensity 720 est équipé d’une conception octa-core (2x Cortex-A76 et 6x Cortex-A55) et de graphiques Mali-G57 MC3. Cela signifie que vous obtenez deux cœurs de processeur lourds de moins et moins de cœurs de shader pour le GPU par rapport au Dimensity 820 de la série Redmi 10X.

Le nouveau processeur coche également plusieurs cases ailleurs, prenant en charge un APU pour les tâches d’apprentissage automatique, des écrans FHD + à 90 Hz, des caméras simples 64MP, des caméras doubles 20MP + 16MP et l’enregistrement vidéo 4K.

D’autres fonctionnalités notables incluent la prise en charge du contenu HDR10 +, le Wi-Fi 5 (pas de Wi-Fi 6 malheureusement), le Bluetooth 5.1, la RAM LPDDR4X et le stockage UFS 2.2.

MediaTek a dit Autorité Android que les premiers téléphones dotés du nouveau chipset devraient arriver dans «les prochains mois». Nous avons également interrogé la société sur la prise en charge de la double carte SIM 5G + 5G et mettrons à jour l’article en conséquence. En tout état de cause, si Xiaomi peut proposer un téléphone 5G avec le Dimensity 820 pour un peu moins de 250 USD, cela signifie que nous pourrions voir des prix encore plus bas avec le Dimensity 720.

