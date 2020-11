Le chiffre d’affaires du streaming d’abonnement ViacomCBS aux États-Unis augmente de 78% au troisième trimestre

ViacomCBS affirme que ses revenus de streaming d’abonnement aux États-Unis ont bondi de 78% au troisième trimestre de 2020, a révélé la société dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre vendredi.

Selon ViacomCBS, son nombre d’abonnés au streaming domestique, qui comprend à la fois CBS All Access (bientôt rebaptisé Paramount +) et Showtime OTT clients, a atteint 17,9 millions au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, soit une augmentation de 72% d’une année sur l’autre. an.

Du côté gratuit, les utilisateurs actifs mensuels (MAU) nationaux de Pluto TV ont atteint 28,4 millions, +57 par rapport à la même période l’an dernier.

Dans l’ensemble, les revenus nationaux de streaming et de vidéo numérique de ViacomCBS ont augmenté de 56% par rapport au trimestre 2019 comparable à 636 millions de dollars, avec le pic de 78% mentionné ci-dessus pour le streaming par abonnement uniquement.

Avec presque toutes les salles de cinéma fermées, les revenus des salles de cinéma de la société ont de nouveau été touchés, chutant de 94%.

ViacomCBS a battu les prévisions des analystes vendredi, car Wall Street prévoyait un bénéfice de 80 cents par action sur 5,94 milliards de dollars de revenus, selon une compilation d’estimations de Yahoo Finance. ViacomCBS a en fait déclaré un BPA (bénéfice par action) de 99 cents sur un chiffre d’affaires de 6,116 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de la société était de -9% par rapport à 2019, lorsque ViacomCBS avait déclaré 6,698 milliards de dollars.

ViacomCBS a récemment subi un remaniement de l’activité de streaming avant le changement de marque de CBS All Access sous le nom de Paramount +. Tom Ryan reprend cette entreprise du futur avec le départ de Marc DeBevoise.

«Alors que nous approchons du premier anniversaire de la fusion ViacomCBS, je suis ravi de la façon dont notre organisation s’est réunie pour réaliser la puissance de la combinaison et saisir notre opportunité mondiale unique en matière de streaming», a déclaré Bob Bakish, président et PDG de ViacomCBS dans un déclaration préparée pour accompagner les états financiers de vendredi. «Ce trimestre, nous avons réalisé une forte croissance du nombre d’utilisateurs sur nos plates-formes de streaming alors que nous continuons à développer notre écosystème lié de services payants et gratuits – avec de grandes mesures prises, y compris l’aperçu et la révélation de la marque de Paramount + avant son lancement début 2021, et plus récemment, l’unification de notre organisation mondiale de streaming. La transformation de notre entreprise est en avance sur le calendrier et nous sommes extrêmement enthousiasmés par les opportunités à venir.

L’action ViacomCBS (VIAC) a clôturé jeudi à 31,29 $ par action. Les marchés boursiers rouvrent pour des transactions régulières à 9h30 HE.

Les dirigeants de ViacomCBS tiendront une conférence téléphonique à 8 h 30 HE pour discuter du trimestre plus en détail.

Plus à venir…