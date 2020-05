Le chef du Toronto FC travaille toujours fort pendant la pandémie de COVID-19

TORONTO – La chef Elaine Flamenco est appréciée des joueurs, des entraîneurs et du personnel du Toronto FC pour bien plus que sa nourriture.

Le flamenco et son équipe culinaire au centre de formation du club MLS au nord de Toronto – Vince Ebuen, Ravi Nanayakkara et Bobby Ponniah – traitent tous ceux qui entrent dans leur salle à manger comme une famille.

« Beaucoup de gens sont venus dans le bâtiment et la première chose que je vais leur dire est » Peu importe tout ce que vous voyez et tout ce qui se passe, la meilleure partie est la cuisine « », a déclaré l’entraîneur-chef Greg Vanney.

Le flamenco donne le ton.

« Elaine est une femme tellement incroyable », a déclaré le capitaine Michael Bradley. « L’aura que vous pouvez ressentir dans cette cuisine et dans cette salle à manger chaque jour lorsque vous entrez sur le terrain d’entraînement, cette partie est si spéciale. Et évidemment, elle a un personnel incroyable. »

Tout comme la cuisine est le point focal de la plupart des maisons, la salle à manger de style cafétéria du TFC est un point de rassemblement au centre de formation.

C’est un endroit accueillant, avec une vue panoramique sur les terrains d’entraînement en plein air. Le premier salon d’équipe est adjacent à la salle à manger, avec des sourires et de la musique provenant de la cuisine ouverte.

« C’est vraiment le cœur de notre club. Là où beaucoup de choses sont discutées et partagées et elles sont vraiment le catalyseur de tout cela », a déclaré Vanney à propos de l’équipe de cuisine. « Et Elaine est la dirigeante. Elle est comme notre mère, notre grande sœur, notre amie et tout le reste. »

Et la nourriture?

« Pour moi, c’est aussi bon que n’importe quel restaurant où nous allons », a déclaré Vanney. « Nous sommes vraiment vraiment gâtés en termes de ce que nous mangeons tous les jours. »

Le flamenco continue de cuisiner pendant la pandémie, en préparant des repas qui sont livrés aux joueurs à domicile. La nourriture est envoyée tous les deux jours, avec 27 joueurs de la première équipe (deux sont hors de la ville) recevant deux déjeuners et deux dîners les lundis, mercredis et vendredis.

Elle fournit également un repas par jour à 15 joueurs du Toronto FC 2, l’équipe USL du club. Cela a incité une récente vidéo de remerciement de certains des joueurs de la USL, qui sont pour la plupart jeunes et seuls.

Les joueurs peuvent utiliser une application pour sélectionner parmi les options de repas. La nourriture est cuite en tenant compte de la nécessité de réchauffer.

Le flamenco est régulièrement en contact avec les experts en sciences du sport de l’équipe sur les besoins des joueurs. Avec les joueurs actuellement à la maison avec une formation limitée disponible, la taille des portions est un facteur, bien que le flamenco reçoive souvent des félicitations des familles des joueurs.

Son objectif quotidien est simple: préparer des aliments sains qui ont bon goût.

Les exemples de repas comprennent des brochettes de poulet, du poisson basa, du bifteck de flanc et du saumon ainsi qu’un amidon, des légumes, des salades et une salade de fruits. Le flamenco cherche à garder les choses aussi proches que possible de ce que les joueurs avaient lorsque le centre d’entraînement était ouvert, afin de maintenir un certain degré de normalité.

Faire en sorte que les joueurs évitent les files d’attente dans les épiceries – et les contacts inutiles à l’extérieur de leur domicile – est un autre avantage.

« Les repas ont été incroyables. Ils nous ont sauvé la vie », a déclaré l’ailier de 20 ans Jacob Shaffelburg, qui venait d’emménager chez lui lorsque la pandémie a éclaté.

Pour Bradley, le service de repas est une chose de moins à s’inquiéter pendant les moments difficiles.

« Pour les athlètes qui essaient encore de s’entraîner et de pousser votre corps au travail, cela devient encore plus important. La façon dont ils ont pu prendre les repas de tout le monde tous les jours, cette partie a été incroyable », a-t-il déclaré. « Cela fait une telle différence. »

Garder la nourriture à venir s’est avéré difficile pendant la pandémie, de l’obtention des fournitures dont le flamenco a besoin au travail dans un centre de formation largement désert.

« C’est vraiment une ville fantôme », a-t-elle déclaré.

Il s’agissait en grande partie uniquement d’elle et du sous-chef Ebuen en raison de la nécessité d’une distance physique dans la cuisine, bien que Nanayakkara soit revenu récemment pour aider à alléger la charge.

Tout prend plus de temps. Seules certaines personnes sont autorisées à entrer dans le bâtiment, les livraisons sont donc effectuées à la porte. Les factures papier appartiennent au passé.

Alors que le flamenco aime son travail, elle reconnaît que c’est difficile mentalement avec tout le monde disparu.

« De temps en temps, je vais commencer à faire un peu de travail et je vais lever la tête en pensant que quelqu’un va entrer ou dire quelque chose. Et personne n’est vraiment là. C’est juste un peu triste. »

Flamenco, 35 ans, fait partie de l’équipe depuis 2012 au sein de Pinnacle Caterers, qui entretient des liens étroits avec Maple Leaf Sports & Entertainment par le biais de sa restauration pour les suites Scotiabank Arena et BMO Field.

La cuisine a toujours été l’amour du flamenco.

« La nourriture rassemble les gens », a-t-elle simplement dit.

Le flamenco a étudié la gestion culinaire au George Brown College avant de travailler un an à la Scotiabank Arena. Elle est ensuite retournée à l’école pour étudier la nutrition, cherchant à combiner ces connaissances avec ses compétences culinaires – « et en quelque sorte en faire ma propre ».

La plus jeune d’une famille de cinq personnes, elle vit avec ses parents. Elle se dirige directement vers la douche à la maison après le travail, juste pour être en sécurité, puis se retrouve souvent dans la cuisine, préparant quelque chose de simple pour ses parents.

« Ma mère a bien aimé ça, c’est sûr », a-t-elle dit.

Au travail, le flamenco parvient à garder une trace des différents goûts, goûts, dégoûts et besoins des joueurs.

« La façon dont elle et son équipe sont capables de tout faire est incroyable. Et cela ne passe certainement pas inaperçu », a déclaré Bradley.

Il y a d’autres petites touches. Un membre du personnel descendant avec un rhume pourrait trouver un thé spécial apaisant envoyé sans le savoir.

Le flamenco, qui parle espagnol grâce à l’héritage salvadorien de ses parents, est si précieux que l’équipe l’a emmenée avec eux lorsqu’ils se sont rendus au Mexique pour les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Pour le flamenco, ce fut l’occasion de rencontrer de nouveaux chefs et de cuisiner avec des plats locaux. Pour les joueurs de TFC itinérants, c’était une pure nourriture de réconfort.

« C’était comme être à la maison à bien des égards », a déclaré Vanney.