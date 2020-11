Le chef du club rival fait une importante réclamation budgétaire à Sunderland; dit que c’est «  probablement  » à 8 chiffres – .

Alex Dodd – CameraSport / CameraSport via Getty Images

Le directeur du football de Charlton Athletic, Steve Gallen, estime que le budget de Sunderland est de 9 ou 10 millions de livres sterling.

Charlton a passé une grande partie de sa première fenêtre de transfert en Ligue 1 – et la première depuis qu’un plafond salarial a été mis en place dans les deux dernières divisions de l’EFL – dans des troubles financiers, alors qu’ils attendaient la vente du club à Thomas Sandgaard.

Mais les Addicks, qui ont battu Sunderland pour revenir au Championnat il y a 18 mois, ont réussi à stabiliser le navire depuis l’arrivée du Danois.

Parler à Nouvelles de Londres en ligne Cette semaine, Gallen a affirmé que le budget salarial de son équipe devait maintenant être d’environ 3 millions de livres sterling – ce qui est au moins trois fois plus petit que celui de Sunderland.

9 équipes à essayer sur Football Manager 2021

mariée

740648

9 équipes à essayer sur Football Manager 2021

/static/uploads/2020/11/10cba2ac008b9a3cfc88e987ee63dd21.png

678329

centre

«Je ne nous étirerai jamais, c’est une chose que je ne ferai jamais», dit-il. «Quand je suis arrivé, nous étions en League One et [Igor] Vetokele était sur 10 mille dollars par semaine. D’autres joueurs étaient sur sept ans et demi et des trucs comme ça. Vous ne croiriez pas ce que sont nos joueurs maintenant.

«Nous sommes dans la Ligue 1 et trois ou quatre d’entre eux jouent sur un grand par semaine et certains d’entre eux sont sur deux grands par semaine.

«Lorsque nous avons été promus, notre budget devait être d’environ 7 millions de livres sterling – nous devons être de 3 millions de livres maintenant. Sunderland est probablement de 9 millions de livres ou 10 millions de livres sterling, mais comme ils ont fait la plupart de leurs affaires avant le vote, ils sont descendus comme [spending] 2,5 millions de livres sterling.

«Nous n’avions que neuf joueurs avant ce vote.»

James Chance / Getty Images

Malgré leur récent bouleversement, Charlton a fait un début de vie presque impensable dans le troisième rang et occupe en fait un point et trois positions de plus que Sunderland à six places au classement.

Les choses pourraient encore s’améliorer pour l’équipe de Lee Bowyer, qui peut se rapprocher des leaders de la ligue Peterborough United s’ils remportent leur match en main.

Charlton et Sunderland ont disputé un match nul 0-0 à The Valley le mois dernier et devraient s’affronter au Stadium of Light en avril.

Dans d’autres nouvelles, le talent de Liverpool Neco Williams a maintenant la chance de prouver que Klopp avait raison pour snober la candidature d’été

Partager : Tweet