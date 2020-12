Le chef de la police dit que les agents ne vérifieront pas si les gens mangent des «  repas copieux  » dans les pubs de niveau 2

La police ne vérifiera pas ce que les clients mangent dans les pubs pour vérifier s’ils prennent un verre en même temps qu’un «repas copieux», car la force a «d’autres priorités», selon l’un des principaux officiers britanniques. est le responsable des urgences civiles au Conseil national des chefs de la police, a également déclaré que la police était bien consciente de ce qui constituait un repas substantiel, mais qu’il appartenait aux services de délivrance des licences du conseil local de s’assurer que les pubs devaient appliquer le Covid de niveau deux de l’Angleterre. 19 restrictions respectaient la loi. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iDCC Netherton a déclaré: «La police ne visitera pas les pubs pour vérifier ce que les gens mangent. Si nous sommes confrontés à un problème, nous pouvons émettre des avertissements et prendre des mesures. Nous avons d’autres priorités. » En savoir plus Restrictions Covid: George Eustice suggère que les œufs écossais pourraient être considérés comme un « repas substantiel » dans les domaines de niveau deux. L’œuf écossais peut être qualifié de repas . Le débat fait rage depuis que le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a suggéré qu’un œuf écossais pourrait être servi avec une pinte dans les pubs anglais plus tôt cette semaine, mais Downing Street a depuis refusé de confirmer sa demande, mais DCC Netherton ne fait aucun doute. Il a déclaré: «Un repas copieux n’est pas nouveau et la police en comprend le sens. Si vous êtes assis au bar en train de manger un œuf écossais à la main avec votre pinte, ce n’est pas un repas copieux. Si vous êtes assis à une table avec un couteau et une fourchette, un œuf écossais et de la salade, en particulier avec de la betterave et du cornichon, sur une assiette, alors c’est un repas copieux. »L’échappatoire à la betterave et au cornichon émane de l’affaire Timmis v Millman in 1965. Le tribunal a estimé que les sandwichs accompagnés de cornichons et de betteraves devraient être considérés comme un repas de table substantiel et non comme une simple collation dans un bar.Un œuf écossais servi sur une assiette avec de la salade sera considéré comme un « repas copieux » (Photo: Deb Lindsey pour The Washington Post / Getty) Comment déguster un œuf écossais et une pinte au niveau deux? Le débat sur la question de savoir si un œuf écossais constitue un repas substantiel et peut, par conséquent, être servi avec de l’alcool dans un pub dans une région de niveau deux de l’Angleterre a fait rage toute la semaine. Alors que le membre du cabinet et secrétaire à l’environnement George Eustice a affirmé qu’un œuf écossais serait considéré comme un «repas de table», ses collègues du cabinet et le premier ministre ont refusé de confirmer si tel était le cas ou non. La réponse au statut d’un œuf écossais en tant que collation ou repas est qu’il peut être considéré comme les deux. S’il est mangé à la main dans un pub, c’est un snack de bar. S’il est mangé dans une assiette avec un couteau et une fourchette et de la salade, alors c’est un repas. Il n’y a aucune stipulation sur la quantité de salade à servir avec un œuf écossais, mais une décision dans l’affaire Timmis v Millman en 1965 suggère que l’ajout de cornichons et de betteraves en particulier peut transformer la collation en un repas. Un porte-parole de l’Association des gouvernements locaux (LGA) a déclaré qu’il appartenait à chaque autorité locale de décider de la manière dont elle souhaitait surveiller les pubs du niveau deux et de la manière dont elles appliquaient les règles substantielles en matière de repas. que seules l’île de Wight et les Cornouailles siègent – sont autorisés à ouvrir sans insister sur le fait que les repas doivent être servis avec des boissons alcoolisées, mais le doit fonctionner de manière sécurisée par Covid et n’offrir que le service à table. Les pubs des régions de niveau deux à travers l’Angleterre sont autorisés à ouvrir, mais uniquement s’ils appliquent les règles des «repas substantiels», tandis que seules les personnes d’un même ménage peuvent se rendre pour le service à table uniquement. La « règle des six », qui permet à six membres de ménages différents de se rassembler, s’applique à l’extérieur. Les pubs des zones de niveau trois sont autorisées à ouvrir uniquement pour un service à emporter. Lire la suite « Une blague »: les pubs réagissent aux « insultes » de Boris Johnson à 1000 £ pour compenser les pertes du système de niveau 1000 £ pour les pubs « une insulte » Mardi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un financement supplémentaire de 1000 £ pour la conduite humide. Les pubs sont contraints de rester fermés dans les niveaux un et deux après le verrouillage de novembre. Cependant, les publicains ont déclaré que la somme était une «insulte» qui était bien en deçà de ce dont ils avaient besoin pour survivre. Kate Hayden, qui dirige Snow Goose à Farnborough, Hampshire, a déclaré: «Nous avons un jardin, et beaucoup de familles n’en ont pas. Leur dire qu’ils ne peuvent pas entrer sans s’asseoir pour acheter de la nourriture ne fonctionne pas. « Les 1 000 £ sont une blague, une insulte. » Les organismes commerciaux UKHospitality et CAMRA ont également déclaré que le chiffre était bien inférieur à ce dont les propriétaires d’entreprise ont besoin pour sauver leurs moyens de subsistance et protéger leurs emplois.