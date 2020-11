Le chef de la CBI met en garde contre un hiver «  sombre  » pour les entreprises britanniques avant le deuxième verrouillage en Angleterre

Le chef de la Confédération de l’industrie britannique a averti que les entreprises britanniques étaient confrontées à un hiver «sombre ».Dame Carolyn Fairbairn, la directrice générale de la CBI, a également condamné la manière dont le gouvernement britannique avait traité les grandes annonces telles que l’annonce de samedi selon laquelle l’Angleterre être plongé dans son deuxième lockdown national. Les commentaires sont venus après que Boris Johnson se soit retiré d’une apparition à la conférence annuelle de la CBI. Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Lire la suite Le deuxième verrouillage coûtera des millions de dollars en affaires perdues, avertit le propriétaire de Primark et le groupe de paris GVC « Vraiment dévastateur ». «Vraiment dévastateur pour les affaires», de nombreuses entreprises ayant déjà investi des millions pour rendre leurs locaux sûrs à Covid. Elle a dit qu’ils faisaient face à un hiver «sombre», ajoutant: «C’est la période précédant Noël, c’est le moment le plus important pour tant d’entreprises.» Par rapport au premier verrouillage, il y aurait vraisemblablement «moins de respect» avec les règles, a-t-elle déclaré. « Nécessité » de l’accord sur le Brexit Le Premier ministre Boris Johnson (à droite) s’exprimant à la Chambre des communes alors que le chancelier britannique de l’Échiquier Rishi Sunak (à gauche) écoute (Photo: Getty) Dame Carolyn Fairbairn a déclaré que les entreprises ne pouvaient pas agir sur la base de fuites et supposer ». Le Premier ministre a été contraint d’annoncer le verrouillage samedi après que l’information a été divulguée à la presse vendredi. Elle a également déclaré qu’il serait inacceptable de mettre fin à la période de transition post-Brexit sans accord commercial à la fin de l’année. « Il serait inadmissible de déclencher un Brexit sans accord sur les pays d’Europe, du Royaume-Uni et de l’Union européenne, alors que nous sommes confrontés à cette seconde vague vicieuse », a-t-elle déclaré. «J’ai toujours pensé et soutenu que beaucoup était une nécessité économique. Je pense maintenant que c’est aussi une nécessité morale. Avec le programme de congé de 80 pour cent du gouvernement prolongé jusqu’à la fin novembre, Dame Carolyn a déclaré qu’un soutien financier devrait être fourni «pour la durée» de la crise, avec une aide particulière pour les secteurs durement touchés comme l’aviation. La nouvelle est venue alors que la recherche a révélé que les travailleurs en congé sont beaucoup moins susceptibles d’avoir des qualifications de base, ce qui les empêche de rechercher de nouvelles opportunités s’ils perdent leur emploi. L’analyse de l’Institute for Public Policy Research a révélé que sur le million de personnes estimées être en congé et occupant des emplois qui pourraient être perdus de façon permanente en raison de la pandémie, 130000 n’ont pas de qualification équivalente à GCSE et 250000 autres n’ont pas d’équivalent de qualification. au niveau A. Le groupe de réflexion appelle à la création d’un nouveau programme de formation professionnelle, qui donnerait aux individus 4 000 £ pour payer une formation afin de les aider à sortir des secteurs en difficulté dans le climat économique actuel. L’IPPR a déclaré qu’un tel programme pourrait coûter jusqu’à 1 milliard de livres sterling. Certaines personnes ont perdu leur emploi parce que leurs employeurs s’attendaient à ce que le programme de congé prenne fin en octobre.

