Le chef de cabinet de Donald Trump a reçu un diagnostic de Covid-19 alors que l’épidémie de l’aile ouest se poursuit

Le chef de cabinet du président Donald Trump a été diagnostiqué avec un coronavirus.Vendredi, deux hauts responsables de l’administration ont confirmé que Mark Meadows avait été testé positif pour Covid-19, le virus qui a tué plus de 236000 Américains jusqu’à présent en 2020. sur la période de temps où M. Meadows avait contracté le virus dans ou dans son état actuel. Cependant, on sait qu’il a assisté à plusieurs événements publics, où il a été vu sans masque, récemment.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iNotamment, Meadows a voyagé avec le président Trump à ses principales adresses à l’approche du jour du scrutin le 3 Novembre. Il est apparu pour la dernière fois en public, toujours sans masque, mercredi matin, alors que le président avait faussement déclaré sa victoire dans le décompte des voix.Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, salue les partisans du président américain Donald Trump lors d’un rassemblement électoral à l’aéroport régional de Reading à Reading Pennsylvanie, le 31 octobre (Photo: Reuters) L’épicentre de la Maison Blanche Il s’agit du dernier cas de virus à sévir dans l’aile ouest de la Maison Blanche, annoncé seulement deux semaines après que le chef de cabinet du vice-président Mike Pence, Marc Short, ait été testé positif Début octobre, la présidente, Melania Trump, leur fils Barron, et plus de 24 autres personnes de son entourage, ont été testés positifs pour le virus après avoir assisté à une roseraie de la Maison Blanche pour annoncer maintenant-Justice Amy Nomination de Coney Barrett à la Cour suprême le 26 septembre. Lire la suite Résultats des élections américaines 2020: Joe Biden dit qu’il est confiant dans la victoire, mais les états finaux n’ont pas encore été appelés.Séquence de l’événement capturé les participants ignorant les règles de distance sociale pour se tenir rapprochés, beaucoup sans masque, et échanger des câlins et des poignées de main. M. Trump a affirmé en permanence que les États-Unis «tournaient le tour» sur la pandémie de coronavirus, qui est devenue l’un des principaux problèmes de la campagne électorale. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, s’exprime au téléphone sur la pelouse sud de la White. Maison à Washington le 30 octobre (Photo: AP) Les cas de Covid doublent Cependant, les cas de Covid-19 en Amérique ont augmenté de plus de 50% au cours des deux dernières semaines, selon une analyse de l’Université John Hopkins. la moyenne mobile journalière des nouveaux cas quotidiens est passée de 61166 le 22 octobre à 94625 le 5 novembre Vendredi, les États-Unis ont signalé un troisième record quotidien consécutif de nouveaux cas de Covid-19, avec plus de 127000 infections signalées en 24 heures. s, ainsi que 1149 décès.Les États-Unis sont la pire affection nationale au monde, avec un total de 9,7 millions de cas confirmés et un bilan de plus de 230 000 morts.

