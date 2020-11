Le chef conservateur écossais Douglas Ross critique Boris Johnson pour la montée en puissance du soutien à l’indépendance

Le chef des conservateurs écossais a déclaré la guerre au Premier ministre après avoir blâmé la performance de Boris Johnson à Westminster pour la récente poussée de soutien à l’indépendance et risquer l’avenir de l’Union.Douglas Ross, également député conservateur de Moray, a également accusé M. Johnson comme étant un pire communicateur que Nicola Sturgeon, le chef du SNP. M. Ross a hâte de prendre ses distances avec le Premier ministre depuis qu’il est devenu chef des conservateurs écossais dans le but d’endiguer le flux d’électeurs qui affluent vers le SNP. Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit Lire la suite Comment le fait d’être un arbitre de football m’a préparé à être le chef de l’affaire des conservateurs écossais Johnson ‘nuire’ à l’Union et le soutien croissant à l’indépendance comme preuve de l’impopularité du chef conservateur parmi les électeurs écossais.Un sondage récent a montré que M. Johnson a un taux d’approbation négatif de 57%, tandis que Mme Sturgeon bénéficie d’une note positive de 49%. Interrogé sur la question de savoir si la performance de M. Johnson dans la n ° 10 «nuisait» au fait de rester dans l’Union, M. Ross a déclaré à ITV: «Vous ne pouvez pas dire que les gens se trompent absolument avec leurs notes sur divers dirigeants. Nous devons réfléchir à cela, et le premier ministre y réfléchit. Il obtient aussi ces sondages d’opinion. Il n’est pas aveugle à l’opinion en Écosse. Pressé sur la gravité de son aveu, il a ajouté: «Je ne vais pas peindre cela plus fleuri qu’il ne l’est. Vous ne pouvez pas vous éloigner de ce genre de chiffres. Mais vous pouvez les examiner et résoudre les problèmes qui les sous-tendent. »Le soutien à l’indépendance de l’Écosse n’a cessé d’augmenter pendant la pandémie, le public ayant répondu positivement à la gestion du virus par Mme Sturgeon. M. Ross a suggéré que la décision du leader du SNP de se soumettre à un examen public via des conférences de presse régulières était «vraiment importante». Interrogé sur le fait que Mme Sturgeon était une meilleure communicatrice que M. Johnson, il a répondu: «Oui. Je pense que la plupart des gens objectifs diraient qu’elle est une meilleure communicatrice que le Premier ministre. »Plus tôt dans la journée, le conservateur écossais a également critiqué M. Johnson pour avoir rejeté un verrouillage national antérieur et a exigé que le programme de congé soit mis à la disposition des travailleurs écossais si nécessaire . Et il a également fait une fouille voilée à l’approche fortement centralisée du Premier ministre à la fois sur le Brexit et sur Covid, suggérant que M. Johnson avait adopté une approche «le gagnant prend tout» depuis son arrivée au pouvoir, ce qui, selon lui, poussait les électeurs vers le SNP. La crise de Covid-19 a mis les structures d’interaction entre le gouvernement britannique, les administrations décentralisées et même les mairies anglaises à l’épreuve ultime », a déclaré M. Ross. «La confiance s’est effondrée et quand elle se produit, nous voyons maintes et maintes fois l’opinion populaire prendre le parti de leurs représentants déconcentrés», a-t-il ajouté.

