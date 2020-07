«  Le chasseur  » parie sur une série de concurrents célèbres comme Boris Izaguirre et Carmen Lomana

«Le chasseur» continue de chercher la formule du succès dans l’après-midi de La 1. Par conséquent, le concours présenté par Ion Aramendi recevra plusieurs visages célèbres, qui doivent échapper aux griffes des chasseurs tout comme les concurrents anonymes habituels. Les programmes auront la même mécanique, mais le les prix iront à des projets de solidarité.

Ion Aramendi, présentateur de «The Hunter»

Le lundi 20 juillet, le concours recevra Boris Izaguirre. Le présentateur de ‘Blood ties’ sera accompagné de Carmen Lomana, le journaliste Luis Quevedo et la présentatrice Adriana Abenia. Mardi 21, ce sera au tour de Raquel Sánchez Silva, aux côtés du présentateur de «Typiquement espagnol» Frank Blanco, du comédien Goyo Jiménez et de Silvia JatoSilvia Jato.

Pablo Carbonell, Raquel Revuelta, Luis Larrodera et Marina Castaño participeront au programme de mercredi. Jeudi 23, Aria Bedmar («Acacias 38»), le présentateur Jacob Petrus («Aqui la Tierra»), la journaliste Mónica Martínez et le comédien Miki Nadal concourront. Le programme commence tous les après-midi à 18h45 à La 1.

Changements dans l’après-midi de La 1

Après une quinzaine de jours en juillet, Televisión Española a décidé de modifier son programme de l’après-midi. Les épisodes de «Mercado central» dureront plus longtemps et, par conséquent, les autres émissions commenceront plus tard. De cette façon, ‘Le chasseur’ va de 18h25 à 18h45 comme heure de départ et dure jusqu’à 19h35, quand ‘Espagne directe’ prend le relais.