Le chargeur sans fil MagSafe Duo est maintenant disponible à l’achat, avec l’adaptateur secteur vendu séparément

Après un mois d’anticipation pour Pommes Chargeur sans fil MagSafe Duo, il est désormais officiellement disponible dans le Apple Store, rapporte Mashable. Vous pouvez également acheter le chargeur sans fil auprès de d’autres détaillants tels que Best Buy. L’appareil a été annoncé en octobre avec la sortie de la nouvelle série iPhone 12 et peut charger un iPhone et une Apple Watch en même temps.

Vous pouvez obtenir le chargeur sans fil MagSafe Duo pour 129 $, et plus de deux fois plus cher que le chargeur MagSafe standard de 39 $. Une autre chose qui peut surprendre certains est que le chargeur MagSafe Duo est livré sans brique de charge dans la boîte, à l’instar de la série Apple iPhone 12, sans adaptateur secteur pour des raisons environnementales.

L’adaptateur secteur pour le chargeur MagSafe Duo est vendu séparément. Aditionellement, il est légèrement moins puissant que le chargeur MagSafe unique et, comme indiqué sur la page d’assistance d’Apple, il peut charger jusqu’à 11 W avec un adaptateur USB-C 20 W et atteindre un maximum de 14 W avec un adaptateur de 27 W ou plus. Le chargeur MagSafe standard atteint un maximum de 15 W. Par conséquent, pour que vous puissiez effectuer la charge rapide maximale dont le chargeur sans fil MagSafe Duo est capable, vous devrez également acheter l’adaptateur secteur USB-C 30 W d’Apple, soit environ 50 $.