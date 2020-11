Le chargement sans fil révéré du Pixel 5 s’active automatiquement lorsqu’il est branché

Le Pixel 5 de Google est dans l’ensemble un bon téléphone, doté de fonctionnalités très utiles, et maintenant, 9to5Google rapporte que le smartphone possède une autre fonctionnalité logicielle intéressante, et plus précisément: sa charge sans fil inversée s’active automatiquement lorsque le téléphone est branché pour se charger via USB-C.

Google indique sur une page d’assistance que la charge sans fil inversée s’activera lorsque le téléphone est branché pour charger, puis peu de temps après, s’il ne découvre pas un appareil qui devrait se charger sans fil à partir de celui-ci, la charge sans fil inversée sera activée de. Cela signifie qu’il protégera la longévité de la batterie.

Plus tard, si vous décidez toujours de charger sans fil un autre appareil à partir du Pixel 5, alors qu’il est encore en charge, lorsqu’il détecte l’appareil, il active à nouveau automatiquement la charge inversée, ce qui est très pratique. Cette fonctionnalité utile signifie que vous pouvez charger deux appareils avec un seul câble USB-C et que vous pouvez charger votre appareil à partir du Pixel 5 sans vous soucier de manquer de jus.

Pensez-vous que vous utiliseriez cette fonctionnalité? Dites le nous dans les commentaires!