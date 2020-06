Le chaos alors que la police intervient pour protester contre Black Lives Matter à Londres

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des éléments lancés sur des policiers et des policiers montés samedi 6 juin 2020, 20 h 09 Mis à jour samedi 6 juin 2020, 20 h 54 La police à cheval à Whitehall à la suite d’un rassemblement de protestation contre Black Lives Matter à Parliament Square, Londres, (Photo: Yui Mok / PA Wire) Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des missiles lancés sur des agents portant un équipement de protection, des policiers à cheval repoussant certains des manifestants le long de Whitehall. Un officier de police aurait été blessé lors des affrontements. Un officier semblait tomber de son cheval après être monté dans un feu de circulation. Le cheval s’est ensuite enfui – envoyant des foules de gens se disperser.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter a coupé le bruitUn officier de police a été renversé de son cheval pendant la manifestation (Photo: Yui Mok / PA Wire) Des photographies montraient l’officier traité comme il Les affrontements ont suivi une série de marches et de manifestations à travers Londres, y compris à l’extérieur de l’ambassade des États-Unis, pour protester contre la brutalité policière à la suite du décès de George Floyd à Minneapolis. personnes lors d’une manifestation pacifique dans sa ville natale de Watford. Dans un discours partagé en ligne, Joshua, 30 ans, a déclaré: « Nous ne pouvons plus nous asseoir et garder le silence sur ces meurtres insensés et illégaux et le racisme sournois sur un autre être humain – sur la base de quoi? Seule la couleur de leur peau. » Nous avons besoin de prendre la parole lors de manifestations pacifiques – tout comme aujourd’hui, si bien fait Watford. Nous ne devons pas utiliser une manifestation pour des motifs égoïstes et la transformer en émeute et en pillage. « Les manifestants se sont réunis en solidarité avec d’autres manifestations à travers le monde (Photo: Yui Mok / PA Wire) Lors de la conférence de presse sur le coronavirus de vendredi, Matt Hancock a mis en garde les gens contre l’adhésion à la manifestations ce week-end, soulignant que « nous sommes toujours confrontés à une crise sanitaire et que le coronavirus reste une réelle menace ». la discrimination raciale et la violence aux mains de la police et d’autres personnes. Plus tôt à Londres, la plupart des manifestants qui se sont rassemblés sur la place du Parlement portaient des masques et des couvre-visages, certains optant pour des gants. Un virus « plus grand que Covid-19 » Un policier blessé est soigné à après une accusation de la police à cheval à Whitehall (Photo: Yui Mok / PA Wire) Des pancartes portées par des manifestants faisaient référence à la crise des coronavirus, l’un d’eux disant: « Il y a un virus supérieur à Covid-19 et cela s’appelle du racisme. « Au début du rassemblement, un organisateur a utilisé un mégaphone pour dire à la foule: » Nous ne sommes pas ici pour la violence. Aujourd’hui est une pure positivité, aujourd’hui est un véritable amour. « Le manifestant Bobbi, 26 ans, de Chingford, Londres – qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré: » Nous vivons littéralement dans les livres d’histoire, nous allons enseigner à nos les futurs enfants à ce sujet et je tiens à dire que j’étais ici pour soutenir cela. « Des milliers de manifestants ont emballé le centre de Manchester. Ils ont scandé et applaudi à l’unisson et ont tenu des pancartes faites maison portant les initiales BLM. Plusieurs centaines de marcheurs se sont rassemblés à Newcastle, tandis que des milliers plus regardé une manifestation en ligne organisée dans le nord-est de l’Angleterre.Dr Christina Mobley, un conférencier qui est venu à l’Université de Newcastle de l’Université de Virginie à Charlottesville, a assisté avec sa fille de cinq ans. L’historienne, qui dirige le projet de décolonisation du programme universitaire, a déclaré: « C’est vraiment puissant de voir une foule aussi jeune et motivée sortir et s’organiser, distribuer des masques et travailler avec la police. » Elle a pris une photo de un des Les policiers qui avaient enlevé son casque pendant le silence pour M. Floyd.Pendant ce temps, une manifestation en ligne organisée par Stand Up To Racism – North East a attiré un public de plusieurs milliers de personnes, qui ont écouté des orateurs dont Janet Alder, dont le frère Christopher est décédé à garde à vue à Hull en 1998.À Sheffield, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le Devonshire Green pour protester et garder une minute de silence. Pendant le rassemblement, qui comprenait des discours, ils ont scandé: « Pas de justice, pas de paix, pas de police raciste. »