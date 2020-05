Le chanteur masqué obtient le ramassage de la saison 4; LEGO Masters revient

FOX se tourne vers un nouvel avenir de programmation, un avenir qui inclut plus de saisons de célébrités portant des masques et chantant de manière compétitive, et des équipes de deux engagées dans des batailles de construction de briques. Mercredi, le réseau a annoncé que Le chanteur masqué avait été ramassé pour une quatrième saison et que Maîtres LEGO était en préparation pour un deuxième tour pour un début de mi-saison. La nouvelle est intervenue dans le cadre de l’appel des bénéfices des investisseurs de FOX deux semaines avant Le chanteur masqué termine sa troisième saison. Tandis que Maîtres LEGO est prévu pour début 2021, PDG de Fox Lachlan Murdoch a révélé lors de l’appel que le réseau visait toujours une première à l’automne: « Si les conditions le permettent, nous prévoyons une production début août de la saison 4 de Le chanteur masqué, que nous viserons pour un début d’automne. «

FOX’s Le chanteur masqué a attiré près de 24 millions de téléspectateurs au cours de sa première tranche horaire de la saison trois du Super Bowl. Hébergé par Nick Cannon et mettant en vedette des panélistes Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger, Ken Jeong, et Robin Thicke, la série de concours de chant met en vedette des célébrités qui s’affrontent avec une touche: chaque chanteur est couvert de la tête aux pieds dans un costume élaboré (complet avec masque complet) pour cacher son identité. LEGO Masters est hébergé par l’acteur et producteur Will Arnett et basé sur la série britannique de compétition de téléréalité à succès du même nom. Des équipes de deux s’affrontent pour relever des défis de construction de briques ambitieux, en route pour être officiellement couronnés les constructeurs LEGO amateurs les plus talentueux du pays. Arnett, les juges experts de l’émission et les invités spéciaux de l’épisode encouragent les constructeurs, présentent des défis incroyables et mettent leurs créations à l’épreuve. L’équipe en compétition qui impressionne le plus les juges passe au tour suivant. Les meilleures équipes qui se rendront à la finale se disputeront un prix en espèces, le trophée LEGO ultime et le grand titre de « LEGO Masters ».

