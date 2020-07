Le chanteur japonais Kenshi Yonezu sera le premier artiste non nord-américain à organiser un événement Party Royale à Fortnite

Image via Epic Games

Kenshi Yonezu, chanteuse et compositrice de la superstar japonaise J-pop, aura une première vidéo sur Fortnite Main Stage au début du mois prochain, a annoncé Epic Games aujourd’hui. Yonezu guidera le public à travers plusieurs singles de son nouvel album, MOUTONS STRAY, avec d’autres favoris.

La première vidéo de l’événement sera diffusée dans le jeu le 7 août à trois heures différentes: 6 h CT, 12 h CT et 18 h CT. Arrivez 30 minutes à l’avance et assurez-vous une place. Pour célébrer la performance de Yonezu à Party Royale, les joueurs entrant Fortnite du jeudi 6 août au vendredi 7 août recevra une bannière gratuite.

MOUTONS STRAY est le cinquième album de l’artiste et sortira le 5 août. L’un des morceaux de l’album est «Lemon», sorti pour la première fois en single chez Sony Music en mars 2018. Il s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires physiques et trois millions d’exemplaires numériques au Japon.

L’année dernière, Yonezu est entré dans l’histoire du Billboard en devenant le premier acte à marquer la chanson de l’année avec la même chanson, «Lemon», pendant deux ans consécutifs.

C’est la première fois qu’un artiste non nord-américain fera ses débuts en première vidéo en Fortnite Party Royale. La scène principale a accueilli des artistes tels que Travis Scott, Diplo et Steve Aoki. Les autres événements de Party Royale incluent les conversations We The People et les projections de films.

