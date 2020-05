Le chantage de Cody Walker et le joueur de la ligue de rugby Mananger interrogés sur l’incident

La saga de chantage de Cody Walker a pris une autre tournure bizarre avec un manager de joueur qui aurait fait l’objet d’une enquête par la police en rapport avec l’incident.

Walker a déclaré à Nine News qu’il avait approché la police dimanche soir pour signaler l’incident à la police de Mascot, après que son agent ait été appelé pour lui demander 20 000 $ pour empêcher une vidéo d’atteindre les médias.

Selon The Daily Telegraph, l’appelant, qui a contacté l’agent Matt Walker de Rose, a laissé un numéro de téléphone qui a été lié à un autre gestionnaire de joueurs par des détectives de la police de South Sydney.

Walker attend toujours la punition qu’il recevra pour avoir donné des coups de pied à un homme dans la poitrine dans la vidéo divulguée qui a fait surface lundi après-midi.

L’acteur de 30 ans a expliqué les circonstances de l’incident dans une interview exclusive sur Nine News lundi soir.

Le meneur de jeu des South Sydney Rabbitohs Cody Walker attend la punition de la LNR pour ses actions (Getty)

« Quelle que soit la décision du match, le club, n’importe qui arrive, c’est ce qui va se passer », a-t-il déclaré.

« Je ne vais pas faire appel. Je suis très, très désolé. J’ai laissé tomber beaucoup de gens, ma famille, le club, les fans, les membres, le jeu. »

Walker a révélé que la vidéo qui avait fait surface datait de décembre dernier et avait été filmée à une époque où lui et sa famille pleuraient la perte d’un être cher.

« J’essayais de protéger un membre de la famille », se souvient-il.

« Après la perte d’un de mes cousins ​​germains que nous avons perdu par suicide, elle avait 24 ans et nous étions en deuil, voyant son frère se battre, la première chose qui m’est venue à l’esprit était (que) j’avais juste besoin d’arrêter il.

« Ce fut un moment très émouvant pour moi et la famille avant cette semaine et encore une fois ce n’était pas un véritable reflet de ce que mon personnage (est) et de qui je suis en tant que personne. »