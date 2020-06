Le changement de date de la cérémonie des Oscars obtient un vote le 15 juin

L’Academy of Motion Pictures Arts & Sciences continue d’ajouter de nouvelles réunions du comité Zoom au calendrier. Au milieu des protestations de Black Lives Matter, les gouverneurs ont augmenté le vote sur leurs initiatives de diversité prévues pour la phase deux jusqu’au 11 juin, repoussant le débat sur la nouvelle date des Oscars à une autre date.

Cette réunion aura maintenant lieu quatre jours plus tard, le lundi 15 juin, car le conseil d’administration voit la nécessité de donner à l’industrie la possibilité de faire quelque chose qu’elle tenait pour acquis: planifier. Maintenant, tout le monde attend de prendre ses décisions, des Guildes aux Globes («C’est fluide», a écrit un membre de la Hollywood Foreign Press Association dans un e-mail).

Alors que le comité des Oscars a informé les gouverneurs de la possibilité de repousser la retransmission de huit semaines, l’Académie garde ses options ouvertes avec ABC. Personne ne s’attend à ce que l’Académie garde la date des Oscars du 28 février. Mais jusqu’à ce que le Conseil vote, rien n’est décidé.

C’est le point d’avoir les 54 gouverneurs, représentant 17 branches, peser les choses fraîches et hachées lors d’une réunion séparée. Un changement de date entraînerait une période d’éligibilité prolongée, pour donner une plus large gamme de films, dont beaucoup indépendants, une chance sur le marché.

Bien qu’il existe des précédents pour changer la date des Oscars – les Oscars ont été retardés en 1938 (l’inondation de Los Angeles), 1968 (l’assassinat du Dr Martin Luther King, Jr.) et 1981 (après la tentative d’assassinat du président Ronald Reagan ) – rien de tel que la pandémie de 2020 n’est jamais arrivé à Hollywood.

L’industrie cinématographique est à genoux, certains théâtres du pays s’ouvrant lentement et d’autres fermés fermement alors que COVID stimule les propriétaires de théâtre ainsi que les fonctionnaires, et les spéculations sur une deuxième vague jettent plus d’incertitude dans le mélange.

L’horaire des films d’été est en pleine mutation, avec «Tenet» de Christopher Nolan reculant de deux semaines au 31 juillet, et l’action en direct de Disney «Mulan» en passe d’être la première sortie à l’échelle du grand studio le 24 juillet. Quelle est la fermeté de ces dates, et quelle largeur? Personne ne sait.

Pourtant, la plupart des saisons des Oscars sont composées de films qui ont ouvert après le week-end de la fête du Travail, qui marque le début de la saison d’automne. Mais les festivals de Venise et Telluride à Toronto et à New York ne savent pas quelle forme prendront leurs événements annuels cette année.

Lors de la dernière réunion, l’Académie s’est engagée avec optimisme, pour les 94e Oscars en 2022, à 10 nominations pour le prix du meilleur film. Selon une source de l’Académie, en raison de l’impact de COVID-19 sur la production et la distribution hollywoodiennes, les gouverneurs ont voulu donner un peu de répit aux candidats potentiels du meilleur film de l’année prochaine. Donc, ce n’est peut-être pas un changement de règle permanent.

Afin de s’assurer que les membres votants de l’Académie ont la possibilité de voir tous les films éligibles, l’Académie rend sa Screening Room de saison, le site de streaming pour les membres de l’Académie, disponible toute l’année, à partir des 94e Academy Awards. La salle de projection diffusera des films aux membres tout au long de l’année, avec disponibilité pendant le trimestre de leur sortie. L’objectif est d’élargir l’exposition de chaque film et d’égaliser les chances. Les Oscars 2021 marquent la dernière année où des visionneuses de DVD seront envoyées aux membres.

Avec le changement de date imminent, et en permettant à certains titres en streaming de concourir, l’Académie se penche clairement pour aider les cinéastes à obtenir ce dont ils ont besoin. Cela pourrait profiter aux films à petit budget avec plus de temps pour jouer dans les cinémas, d’autant plus que les dépenses excessives de la campagne peuvent ne pas jouer cette saison des Oscars.

