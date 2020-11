Le changement climatique avait des résultats mitigés lors des élections de 2020

Le changement climatique local a acquis une plus grande considération que jamais ce cycle électoral, mais la science (politique) est combinée sur le fait de savoir si cela a aidé ou nui aux candidats qui se sont présentés à ce cycle.Driving information: Joe Biden a fait campagne sur le sujet plus que tous les autres candidats à la présidentielle. , ce que les militants météorologiques locaux considèrent comme une victoire. Cependant, ses victoires dans les États du champ de bataille auraient pu venir indépendamment de cela, pas à cause de cela, disent les observateurs politiques.- – – Ce qu’ils disent: «Le changement climatique local supplémentaire était à l’ordre du jour, plus il a fait grimper les votes en bleu », a déclaré un ancien responsable de l’administration Obama qui s’est exprimé sur la situation de l’anonymat étant donné les divisions tendues au sein du parti.« La préoccupation de beaucoup de membres du Home est Cela va de l’avant, les républicains utiliseront ce défi pour tenter de reprendre le Home en 2022. »La place dans laquelle il se trouve: Biden a été officiellement élu président élu samedi, et le Sénat pourrait rester entre les mains du GOP, bien que les deux tours de la Géorgie les courses de janvier pourraient faire pencher la balance. Les démocrates ont sauvé la direction de la Maison, même si les sièges étaient mal placés. « Ce n’est pas un alignement gouvernemental conçu pour gérer les changements climatiques locaux », a déclaré Kyle Kondik, rédacteur en chef de Sabato’s Crystal Ball au College of Virginia Heart for Politics. conséquence peut avoir un impact énorme sur la météo locale et la couverture électrique, le sujet reste une préséance marginale des électeurs par rapport à différentes inquiétudes. Les sondages de sortie à l’échelle nationale et dans presque tous les États, les électeurs présents ont été les plus impliqués en ce qui concerne le système économique et la pandémie.En chiffres: les écologistes considèrent la conquête de Trump par Biden comme leur plus grande victoire. Les associés politiques de la League of Conservation Voters ont consacré plus de 40 millions de dollars de son financement électoral sans précédent de 115 millions de dollars à la course à la Maison Blanche, mais dans tous les autres cas, leur retour sur financement ne devrait pas manquer de bon. Sur 21 courses à travers le Sénat et le Home LCV investi, il semble qu’ils vont probablement en avoir gagné six et égaré 15 (5 courses n’avaient pas encore été formellement désignées, même si les gagnants étaient clairs). pas besoin d’enrober de sucre », a déclaré Gene Karpinski, président du LCV, sur un nom avec les journalistes la semaine dernière. «Nous n’avons pas gagné chaque État. Nous en avons gagné une cruciale. »Une porte-parole du LCV a déclaré que 55% de leur financement total dans les courses fédérales (50 millions de dollars sur 90 millions de dollars) est allé à des courses réussies jusqu’à présent. Républicains, qui faussent la précision des sondages évaluant les priorités des individus. L’analyse de la position de la météo locale dépend beaucoup de la partie de la nation dont vous parlez.La formidable couverture météorologique locale du sénateur démocrate Ed Markey a contribué à propulser sa victoire dans une bataille principale en profondeur en septembre dans l’État solidement bleu. Cependant, les électeurs de Floride, en première ligne des impacts du réchauffement du monde, ont voté beaucoup plus fortement pour Trump cette année par rapport à 4 ans dans le passé. que bien que le changement climatique local devienne une priorité pour les particuliers, « il ne s’est pas avéré si nécessaire – même dans des endroits extrêmement faibles comme Miami – de battre les allégeances politiques, en particulier parmi les républicains », déclare Anthony Leiserowitz, directeur de Programme du Yale College sur la communication sur le changement climatique local: de nombreux exemples abondent, chacun sur le diplôme présidentiel et dans les courses à scrutin descendant que LCV et différentes équipes environnementales ont priorisé. n mal placé à Trump dans certaines parties du sud-ouest de la Pennsylvanie et du sud-est de l’Ohio, au moins en partie en raison de ses commentaires contradictoires sur la fracturation hydraulique (et les assauts de Trump contre eux), conformément à G. Terry Madonna, directeur du Heart for Politics and Public Affairs à Franklin and Marshall School à Lancaster, Pennsylvanie, les républicains ont battu quelques démocrates dans les districts moyens qui ont essayé de se distancier de l’agenda de Biden, avec les représentants démocrates. Kendra Horn de l’Oklahoma et Xochitl Torres Small du Nouveau-Mexique. à la graisse et à l’essence endommagent Biden et les démocrates dans certains endroits », a déclaré Kondik. «Cela aurait pu contribuer à certaines pertes du Home Democratic, comparables à Kendra Horn et Xochitl Torres Small.» L’aspect opposé: Joe Bonfiglio, qui dirige le bras de plaidoyer du Fonds de protection de l’environnement, a déclaré que le taux de participation des partisans de Trump était plus élevé que prévu. GOP gagne dans certaines courses – pas le changement climatique local ou le sentiment anti-fracturation qui nuit aux démocrates, comme certains observateurs le considèrent.Les compagnons de plaidoyer d’EDF, qui ont dépensé près de 19 millions de dollars cette année, sont enclins à avoir un document réussi de 55% à 60% tout au long de sa préséance. courses, dit Bonfiglio. C’est un peu comme les années précédentes (mais en baisse par rapport à 2018). La ligne de fond: la victoire présidentielle de Biden a été largement propulsée par le succès des champs de bataille du «mur bleu» du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. «Il a fait cela tout en tenant des positions météorologiques locales solides», dit Bonfiglio. «Vous devez supposer que c’est une victoire.»

