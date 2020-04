Le championnat TNA revient à l’Impact Wrestling Rebellion

By





Impact Wrestling a été diffusé la deuxième nuit de son Rébellion presque-PPV sur AXS TV mardi, et l’événement s’est terminé par une surprise majeure. élan est apparu dans l’événement principal avec le championnat TNA qui était auparavant remplacé par le championnat Impact. Orignaux se sont battus Michael Elgin et Hernandez pour conserver le titre.

À l’origine, Elgin était censé faire face Eddie Edwards et Champion de l’Impact Tessa Blanchard dans une danse à trois voies pour le titre, mais les plans ont dû changer. Grâce au coronavirus et à la quarantaine, ni Edwards ni Blanchard n’ont pu réaliser les enregistrements de l’événement, qui s’est également déroulé dans un bâtiment vide. C’est parti Rébellion sans événement principal. Blanchard et Edwards s’est excusé sur Twitter lors de la semaine dernière Rébellion Une nuit.

Je suis désolé pour tous les fans de @IMPACTWRESTLING que je n’étais pas là ce soir. Ces temps affectent chacun de nous de manière très différente mais très significative. J’encourage tout le monde à rester à la maison et cela inclut moi-même. Excellent travail à tous ceux qui ont concouru ce soir. #Nous sommes tous là dedans – Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) 22 avril 2020

Je suis vraiment désolé, je ne suis pas là. Je m’excuse auprès des fans qui attendaient avec impatience notre match. Je m’excuse auprès des vestiaires #Nous sommes tous là dedans Ce n’est qu’un hoquet. Je reviendrai. Je veux aussi dire merci à @IMPACTWRESTLING bureau pour être si favorable #Merci https://t.co/tY0G1GTdia – Edward Edwards (@TheEddieEdwards) 22 avril 2020

Heureusement, Moose était là pour faire des citrons à partir de limonade, et par une heureuse coïncidence, le championnat TNA a récemment été présenté lors de l’épisode de retour de l’Impact TNA. Donc, quand Elgin est venu sur le ring et a exigé qu’il soit déclaré le nouveau champion de l’Impact parce que ses adversaires ne se sont pas présentés, Moose est sorti avec le titre à la place. Après quelques coups de mâchoire entre ces deux-là, Elgin écrasant Moose pour ne pas avoir respecté l’histoire de la TNA, Hernandez est sorti et ils se sont mis au travail.

Moose a remporté la soirée et l’Impact compte maintenant deux champions, un Impact et un TNA. Comment vont-ils concilier cela lorsque Tessa Blanchard reviendra? Nous devrons attendre un peu pour le savoir, car Impact aurait enregistré au moins un autre mois de contenu. Mais cela signifie que ce que nous obtiendrons en attendant, c’est le genre d’histoire qui surgit par nécessité lorsque les plans sont ruinés, et parfois en lutte, ceux-ci font les meilleures histoires de tous.

