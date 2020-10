Le championnat PaRus Fight revient à Dubaï

Après le succès retentissant de PaRus Fight Championship en 2019, M Premiere présente un autre événement MMA fascinant le 7 novembre 2020. Le championnat PaRus Fight, l’un des événements sportifs emblématiques de Dubaï, fait un grand retour, et cette fois, il est devenu encore plus grand, plus audacieux et plus fort. Une arène d’événements en plein air du Jumeirah Beach Hotel sera transformée en une arène sportive avec une cage MMA, où certains des meilleurs combattants MMA des États-Unis, de Russie, du Royaume-Uni, du Brésil, d’Égypte, d’Italie, du Liban, de Biélorussie et d’Afghanistan sont prêts à Battez-vous au championnat de cette année. PaRus Fight Championship 2020 propose une synthèse unique de ROCK’N’FIGHT comprenant neuf combats, et de Paul Ya et du Palladium Rock Band d’Europe qui alterneront entre les combats et divertiront le public avec leurs airs rock et leurs effets d’éclairage spéciaux. Le combat principal mettra en vedette un attaquant des poids lourds du Bellator, Sergei Kharitonov (Russie), contre un ancien champion des poids lourds de l’UCMMA Oli Thompson (Royaume-Uni). Et le combat pour le titre de la soirée présentera un combattant légendaire du MMA de LA – Victor Henry qui a relevé le défi de son adversaire – Denis Lavrentyev de Russie. Le Championnat PaRus Fight 2020 se déroule dans un lieu unique surplombant le magnifique hôtel Burj Al Arab. Les invités de l’événement MMA en plein air assisteront à des combats à couper le souffle et profiteront d’un riche programme de concerts sous le ciel étoilé. Les clients apprécieront également un menu somptueux pour le dîner préparé par les chefs du restaurant Chalet Berezka de Dubaï et un service de haute qualité. Voir aussi UFC Fight Island annoncé pour quatre dates à succès à Abu Dhabi Date de l’événement: 7 novembre 2020

Ouverture des portes: 18h30 | Début du spectacle: 19:45

Lieu: Events Arena, Jumeirah Beach Hotel

Billets: à partir de 195 AED (TVA comprise)

Pour plus d’informations et réservations de tables VIP: +971507686418; +971508702674

Site Web: www.mma.parusfest.com | www.mpremiere.com En savoir plus sur l’application Sport360

