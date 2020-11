Le champion du monde verra un contrat de 100000 £ résilié après les liens entre Wolves et West Ham – .

Photo de Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via Getty Images

La Juventus prévoit de libérer Sami Khedira dans un proche avenir après que West Ham United et Wolverhampton Wanderers aient été liés au vainqueur de la Coupe du monde, selon Calciomercato.

Alors qu’Andrea Pirlo a attiré sa juste part de détracteurs lors d’un début plutôt lent de son mandat à la Juve, chaque critique adressée à l’entraîneur recrue devrait être contrebalancée par le contexte.

Après tout, Pirlo a repris une équipe de la Juventus en transition avec les éternels vainqueurs de Serie A remplaçant une équipe de champions marqués par la bataille par des jeunes talentueux, même s’ils n’ont pas fait leurs preuves.

À la porte, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Miralem Pjanic et Emre Can. Alvaro Morata était le seul nouveau visage de plus de 27 ans à arriver au stade Allianz pendant le mercato estival.

Avec Weston McKennie et Arthur le poussant plus loin dans l’ordre hiérarchique, il cherche tout le monde qu’un autre talent établi et de haut niveau donnera le Vieille dame un baiser sur la joue en sortant de la porte.

Khedira n’a pas joué une seule minute en 2020/21 et, selon Calciomercato, l’ancien exécuteur du Real Madrid verra son contrat de 100000 £ par semaine déchiré le plus tôt possible.

Calciomercato a rapporté plus tôt dans l’année que les Wolves et West Ham étaient intéressés à offrir un nouveau départ en Angleterre à la Coupe du monde, à la Ligue des champions, à la Bundesliga, à la Liga et à cinq fois la Serie A.

Mais, à 33 ans et sans pénurie de blessures qui pèsent sur son corps vieillissant, Khedira vaut-il le risque?

